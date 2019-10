Manuel Barreto: "El partido contra Universitario no me genera presión"

Universitario de Deportes recibirá a Sporting Cristal en el estadio Monumental, este sábado a partir de las 8:00 p.m., por la Fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

A pesar de los intentos del elenco merengue por postergar el partido debido a la gran cantidad de bajas que sufrieron por la fecha FIFA, el partido se desarrollará con total normalidad.

Por su parte, el estratega de Sporting Cristal, Manuel Barrero, aseguró que se tratará de un encuentro emocionante; sin embargo sostuvo que no siente presión alguna por enfrentar a Universitario, teniendo en cuenta que vistió la camiseta crema en su etapa como jugador.

"Es un partido que cualquiera futbolista quisiera jugar, a estadio lleno, en un campo en perfectas condiciones, jugándose la punta del torneo y eso me pone feliz, ser parte de la fiesta del fútbol. El partido no me genera presión", sostuvo Manuel Barreto, en GOLPERU.

El duelo entre 'merengues' y 'celestes' será transmitido por la señal de GOLPERU, sin embargo, también podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

