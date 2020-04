Hace 8 días se celebró el ‘Día del arquero’ y en las redes –qué ironía– la ‘12’ no dudó en subir una foto de José Carvallo: al ‘1’ se le veía cargando un trofeo. Y no cualquiera: era el último que consiguió Universitario de Deportes, hace siete años.

“Siempre es grato que recuerden, pero uno no se puede quedar con eso...”. Aquí la palabra del capitán sobre cómo trabaja en la cuarentena, de una posible reducción de sueldos y, por supuesto, de qué tantas chances tiene este plantel para quedar grabado, como aquel 2013, dentro del póster.

En tu puesto hay muchas rutinas de agilidad. ¿Qué tanto se te ha complicado trabajar en esta etapa de aislamiento?

Bueno, estamos tratando de ingeniárnosla. Igual yo tengo un poco de espacio, no tanto para volar, pero sí un jardín como para trabajar unas cositas. Dios quiera que pronto se pueda volver a entrenar y reforzar algunas cosas que no se hizo.

La ‘para’ se dio justo en un momento clave, después de ganar el clásico...

Se ganó un partido difícil, partido lindo, a veces bisagra. Tengo la confianza de que cuando se regrese, vamos a seguir por el mismo camino. Es un buen grupo, de buenas personas. De la mano del profesor vamos a mantenernos fuertes.

¿Uno de los secretos es que se hable más desde lo colectivo que desde lo individual?

Sí, seguro. La verdad que nos estamos haciendo fuerte en eso. Todos están parejos, creo que hay regularidad en todo y eso es bueno para un equipo. Cuando el 70% y 80% mantiene regularidad y se genera toda esa competencia, hace que uno se esfuerce más. Entonces el nivel sí o sí sube. Es una gran ventaja.

A diferencia del año pasado, ¿qué tan claves son las variantes que hoy manejan en ataque? (llegaron Dos Santos, Urruti y Succar)

Es bueno a nivel de competencia. Tanto los que llegaron como los que ya estaban se complementaron bien y están saliendo las cosas. Estamos tranquilos por ese lado.

Hace poco fue el ‘Día del arquero’ y los hinchas te recordaron en el título del 2013. ¿Cuántos sentimientos volvieron de ese campeonato?

Feliz de estar en una pequeña parte de la gran historia que tiene la institución. Como digo siempre, estar en la ‘U’ es lo mejor. Salir campeón fue cumplir un sueño pero no me quiero quedar con eso. Quiero tratar de salir otra vez campeón. Lo del 2013 pasó. Siempre es grato que te recuerden cosas bonitas, como esas, pero uno no puede no se puede quedar con eso. Trato de volver a darle una nueva alegría a la gente.

¿Este grupo hace pensar que alcanzar otra vez ese objetivo no es tan lejano?

Yo creo que sí, tengo confianza. Hay fe, optimismo. Pero, claro, es un camino de largo aliento. Falta bastante y hay que esperar.

En medio de la crisis que se vive, ¿desde la administración se acercaron para hablar de una reducción o un nuevo modelo de pago?

No, todavía no. Nos pagaron marzo completo. La Agremiación está viendo ese tema, está hablando con los clubes. Pero hasta el momento no hubo comunicación. Seguramente la Agremiación en estos días llegará a un acuerdo con los clubes, porque el gremio es el que está analizando esos temas.

