Hace algunas semanas, Franco Navarro, técnico de UTC, confesó cómo hizo para que Jean Deza tenga un año regular en Cajamarca (2019): acumuló 2,416 minutos en 32 partidos y como si eso no fuera suficiente, anotó seis tantos: “Yo no soy papá ni vigilante ni niñero de nadie. Él se dedicó y hablábamos permanentemente, algo le habrá quedado porque no tuve que hacer demasiado esfuerzo para que entendiera que tiene todas las condiciones para triunfar”, mencionó el DT. Hoy, que el ‘Ratón’ quedó al margen de Alianza Lima por temas disciplinarios, desde el ‘Gavilán’ no le han perdido la fe.

Sí, Franco Navarro, en una entrevista para Gol Perú, manifestó que no vería con malos ojos que el delantero vuelva a sus filas: “Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer a Jean Deza. Por ahora no hay nada, no me atrevería a decir sí o no”.

Con relación al reinicio de los trabajos con UTC, el ‘profe’ Franco Navarro sostuvo que “nosotros estamos supeditados a la autorización. Primero esperando las pruebas y después empezar como corresponde, el lunes 22. Todavía estamos esperando eso para que oficialmente podamos entrenar primero por grupos, luego la mitad del equipó y de ahí todos a la tercera semana. Nuestro viaje a Lima sería una semana antes del inicio del torneo”.

Su etapa en La Victoria

El balance de Jean Deza con Alianza Lima fue el siguiente: de las seis primeras fechas de la Liga 1, solo disputó tres encuentros (contra Alianza Universidad, Mannucci y Atlético Grau) y 188 minutos. En Copa Libertadores no fue inscrito por sus constantes actos de indisciplina. La situación llevó a que el últimos lunes, el club íntimo, oficialice su salida. Ojo, se dio solo días antes de la llegada de Mario Salas: el estratega estará mañana en nuestro país.