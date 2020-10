UTC vs. Binacional EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS | STREAMING | se ven las caras este lunes por la jornada 1 de la Fase 2 de la Liga 1. El equipo cajamarquino intentará volver al triunfo y es que hace 5 partidos no suman de a tres puntos, mientras que Deportivo Binacional hará de todo para levantarse de la goleada que le dejó el choque ante Sao Paulo por Copa Libertadores.

UTC vs. Binacional se miden en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos el lunes 26 de octubre a partir de las 6:00 p,m. el partido será transmitido por la señal de GOLPERU, pero recuerda que en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

UTC llega a este duelo, luego de empatar sin goles ante Atlético Grau. El equipo cajamarquino no conoce de victorias hace cinco fechas y llega a la Fase 1 ubicándose en el sexto lugar de la tabla de posiciones acumulada, con 29 unidades obtenidas hasta el momento.

Binacional, por su parte, llega a este duelo tras caer en la Copa Libertadores y quedar totalmente eliminado del campeonato internacional. El ‘Poderoso del Sur’ no pudo ante Sao Paulo y cayó 5-1 en Brasil, con el único tanto anotado por Jean Deza para el electo peruano.

“A los hinchas les pido disculpas. Porque no supimos sostener, porque no supimos sacar resultados. También siento que la afición de Juliaca se ilusionó con tener al equipo en su ciudad, siento que estoy en falta, que le he fallado a la afición de Juliaca, a donde nos fue tan bien logrando el título. La Copa Libertadores es un nivel totalmente diferente, aprenderemos en la medida de que aceptemos cuál es nuestro nivel y tratar de mejorar las cosas de aquí en adelante”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa, Javier Arce.

En la Liga 1, el equipo de Juliaca tampoco no la pasa nada bien, en la Fecha 19 del Apertura cayó ante Sporting Cristal, donde el marcador quedó 6-3 a favor de los celestes, de tal forma que llegan a este duelo en el puesto 15 de la tabla de posiciones acumulada.

