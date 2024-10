Si bien es cierto que Universitario de Deportes gozó de un importante triunfo el último domingo (ganó 3-1 a Cienciano) y la felicidad volvió a la escuadra local, esto se ve opacado por una terrible noticia que conmovió a más de un jugador de la ‘U’. Este lunes, César Vega Cueva, de 46 años, quien se desempeñaba como utilero del elenco crema, falleció a causa de un accidente de tránsito mientras regresaba a su casa por la Panamericana Sur, luego de haber cumplido con sus trabajos en Campomar. A través de sus redes sociales, el club expresó su pérdida, destacando su labor su cariño a la familia del legendario ‘Zapatito’.

“El Club Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de César Vega Cueva, histórico utilero crema que dedicó su vida y su amor al equipo. Tu garra y entrega estarán siempre con nosotros. ¡Descansa en paz, «Zapatito»!”, escribió la escuadra merengue a través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter). Los seguidores cremas también se vieron afectados por su fallecimiento.

Según información de RPP, ‘Zapatito’ conducía su camioneta blanca por la Panamericana Sur, en dirección de sur a norte, en el distrito limeño de Villa El Salvador. Vega, regresaba a casa tras cumplir con sus trabajos en la sede de Campomar ubicado en Lurín. En el lugar del accidente, llegó su compañero de trabajo, Mario Bermedo, quien manifestó su tristeza por su partida y comentó que César será recordado como un gran amigo.

“He venido a verlo, a corroborar que era parte de mi amistad de trabajo. Su cargo era de utilería, apoyaba a todos los que trabajamos con él. De repente habrá pestañeado. Dicen que puede ser cansancio. Nosotros dejamos nuestras cosas listas para el próximo entrenamiento. Entonces (después de eso) ya cada uno a su casa para ver a la familia. Cada uno tenemos una anécdota con él. (Fue) un buen amigo, bien bromista con nosotros”, indicó.

Por su parte, según información recopilada por ATV de la policía, ‘Zapatito’ habría perdido el control de su vehículo, chocando de manera contundente en un trágico desenlace. “Estaba él solo en la camioneta. Él es utilero, amigo de todos los futbolistas, los atiende. Tratamos siempre de atender a los jugadores, es nuestra ‘chamba’. Estuvimos en el partido y fuimos a regresar las cosas a Campo Mar rumbo a casa. Él siempre regresaba a ver a sus hijos”, comentó uno de los allegados.

Los mensajes de condolencia no se hicieron esperar. Alex Valera fue uno de los primeros en mostrarse afectado a través de las redes sociales. “No, hermano”, agregando emojis de llanto. Pero no fue el único, pues Jairo Concha también se pronunció tras el fallecimiento de César. Que en paz descanses hermano, sigo sin creerlo aún. Ayer estábamos juntos celebrando y ahora ya no estás. Eres el mejor, maestro”.

Por su parte, Jorge Murrugarra también expresó su asombro por lo sucedido y dedicó un emotivo post. “No sabes lo que te voy a extrañar, hermano”, acotó. Yuriel Celi, también expresó la pérdida del histórico utilero. “Mi hermano, no puedo creerlo todavía. Zapatito ‘tú eres de los míos’, que en paz descanses. La falta que nos harás, hermano. La voz del camerino”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Los Chankas en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está programado para jugarse el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

El equipo dirigido por Fabián Bustos está peleando en la parte alta del Clausura junto a su clásico rival, Alianza Lima. El club merengue quiere quedarse con el segundo campeonato del año para proclamarse campeón automáticamente sin disputar una definición. La ‘U’ quiere celebrar el título en el año de su Centenario.

