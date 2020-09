Sporting Cristal vs. San Martín se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) a través de la señal de GOLPERU. Los celestes no saben lo que es perder desde que regresó la Liga 1 y tratarán de seguir invicto contra un urgido equipo santo. Celestes y albos se miden en el cierre de la décima jornada del Torneo Apertura, obligados a vencer para no quedarse abajo en la tabla.

El compromiso se disputará este miércoles, desde la 1:15 de la tarde, en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Sigue la transmisión e incidencias del partido por Depor.com.

El conjunto rimense marcha decimotercero en el certamen con 12 puntos. Si bien corrigió el rumbo bajo la dirección de Roberto Mosquera, debe seguir sumando para instalarse en la parte alta de la clasificación y mantenerse vivo en pelea por el título.

Tras un irregular arranque de temporada, los bajopontinos empezaron a escalar posiciones en la reanudación de la competición y podrían quedar entre los cinco primeros con una nueva victoria.

La escuadra cervecera goleó 4-1 a Boys en su reaparición tras meses sin partidos oficiales, empató 1-1 con Alianza Lima y se impuso de manera contundente (6-2) a la Academia Cantolao en su última presentación.

“Estamos en un momento construido en base a mucho esfuerzo de un grupo joven que madura una idea y cree en ella”, valoró Mosquera en la víspera del encuentro.

San Martín, al mando del argentino Héctor Bidoglio, se ubica decimoctavo con 9 puntos y está en deuda en medio de una racha negativa.

Los ‘santos’ no han logrado ganar ni anotar en el retorno de la Liga 1: perdieron contra Municipal, cayeron ante Universitario e igualaron con Binacional.