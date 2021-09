Hay fútbol en el Callao. Este domingo, Universitario de Deportes vs. Sport Huancayo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en un duelo de pronóstico reservado desde el estadio Miguel Grau del Callao, por la décima tercera jornada de la Fase 2 en la presente edición de la Liga 1. Sigue el minuto a minuto del encuentro.

El cotejo entre cremas y huancaínos está programado para este domingo desde la 3:30 de la tarde (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

La goleada reconfortante 4-1 ante Alianza Universidad, le ha dado un envión anímico al conjunto dirigido por Gregorio Pérez, de cara a la recta final de la Fase 2. Ubicados en zona de clasificación a la Copa Libertadores, los cremas dependen de sí mismos para conseguir este cupo internacional.

“Restan 15 puntos y estamos en la lucha por clasificar a una copa internacional. La historia de la ‘U’ no puede estar ajena a eso, pero hay otros rivales con el mismo deseo. En las últimas fechas todo es muy parejo”, afirmó ‘Goyo’ al respecto.

El estratega uruguayo no podrá contar para este compromiso con Aldo Corzo. El lateral derecho no pudo terminar el cotejo anterior por un esguince. Esta lesión lo marginó de la convocatoria de Ricardo Gareca para la próxima fecha FIFA. Aún no se sabe el tiempo de recuperación que necesitará. Para el choque ante el ‘Rojo Matador’, José Zevallos será quien cubra su lugar.

Sport Huancayo viene de empatar contra Deportivo Municipal. El cuadro del centro del país no pudo sostener la ventaja y en los últimos minutos dejó en el camino dos puntos, complicando su situación en la tabla acumulada. Por ello, saldrán con todo en busca de dar al batacazo de la fecha.

Será la primera vez en el año que ambas escuadras se enfrentarán en el año. La última vez que se vieron las caras fue por la Fase 1 de la Liga 2020. En aquella oportunidad el triunfo fue para los merengues por 2 a 1. Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos marcaron para los de Ate, mientras que Marcio Valverde marcó el descuento.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.