Wilder Cartagena respaldó las palabras de Ricardo Gareca quien afirmó que de ser necesario, afrontaría las Eliminatorias con los jugadores del medio local. El volante de Godoy Cruz, de la Primera División de Argentina, cree que los futbolistas de la Liga 1 desempeñarían un buen papel con la Selección Peruana.

“La Selección Peruana es de todos y si los jugadores del extranjero no pueden ir y tienen que estar los del torneo local no va a haber problema y lo van a hacer bien”, dijo el jugador en radio Ovación.

Ricardo Gareca dijo hace unos días, que de ser necesario echaría mano de los jugadores del torneo local para el arranque de las Eliminatorias. Estas fueron sus palabras: "Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”.

Wilder Cartagena afirmó que se haberse jugado las eliminatorias en el mes de marzo, seguro que hubiera integrado la lista de convocados. “Sí creía que tenía chance, sentía que estaba haciendo bien las cosas en una liga competitiva y ‘Yoshi’ (Yotun) estaba lesionado, así que podía ser un buen momento para volver”, señaló.

El volante habló de Miguel Ángel Russo y su paso por Alianza Lima. “Para mí fue un gran técnico, un técnico exigente que tenía buenas ideas pero no conocía mucho el torneo peruano, la altura, el calor. Una fecha jugamos en Cusco, después con River y de ahí el clásico. Teníamos muchos lesionados y en Boca encontró todas las comodidades que quería y pudo remontar un campeonato complicado. Siempre me trató bien y me dio mucha confianza”.

