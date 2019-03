Wilder Cartagena sobre River Plate: "No sé cuántos van a lograr empatarle al campeón"

El partido ante River Plate quedará grabado en la memoria de Wilder Cartagena por muchas razones. Fue el debut del jugador de Alianza Lima en la Copa Libertadores , salió al campo con la cinta de capitán y fue uno de los más destacados del empate a un gol ante el equipo argentino.

"Nos faltó un poco más de paciencia con la pelota, en eso fallamos pero nada que reprochar metimos jugamos y demostramos que podemos competir con cualquiera. Empatarle al campeón no sé cuántos van a lograr eso", dijo.

Gallese a Enzo Pérez: "No podía perder los papeles con un tipo de esa calidad que solo viene a insultarte"



"Soy hincha de Alianza Lima y uno de niño siempre sueña con llevar la cinta. No sé si la seguiré manteniendo pero me siento muy feliz. Yo siempre he considerado que tengo que ser un líder por la posición en la que juego, siempre lo hago y la cinta es una motivación extra. Además mis compañeros lo tomaron de la mejor manera", añadió el volante.

Wilder Cartagena dijo que el resultado fue justo porque en el segundo tiempo River Plate los superó. "Es un equipo muy intenso. En el segundo tiempo sus cambios lo refrescaron mucho y nos hizo más daño", apuntó.



El jugador de Alianza Lima le restó importancia al comportamiento de Enzo Pérez. "Son circunstancias del partido. Es una Copa Libertadores y los sudamericanos somos así. En un partido se dicen cosas peores pero como no enfocan nadie dice nada. Esta vez lo enfocaron por eso se habló, sino la cosa quedaba allí", afirmó.

Alianza Lima sacó un valioso empate ante River Plate. (América TV)

