El mercado de fichajes de la Liga 1 empieza a calentarse de cara a la temporada 2027 y uno de los nombres que promete generar expectativa es el de Wilder Cartagena. El mediocampista peruano podría regresar al fútbol nacional después de varios años en el extranjero, pero no tendría un solo pretendiente. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal estarían interesados en contar con sus servicios para la próxima campaña.

La información fue revelada por Enrique de la Rosa, quien señaló que los tres clubes más importantes del país ya realizaron acercamientos por el volante de 32 años. De acuerdo con lo informado, las instituciones limeñas vienen evaluando la posibilidad de incorporarlo a sus planteles, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo para concretar su regreso a la Liga 1.

Uno de los aspectos que abrió esta posibilidad fue la situación contractual del futbolista en Estados Unidos. El pasado 24 de noviembre, Orlando City comunicó que no ejecutaría la cláusula de renovación automática que tenía sobre el peruano para la temporada 2027. Su vínculo actual culmina en diciembre de 2026, por lo que podría quedar libre al finalizar el año si no llega a un nuevo acuerdo con la institución.

Sin embargo, su salida del conjunto estadounidense todavía no está completamente definida. Orlando City tendría la intención de mantenerlo en su plantel y estaría evaluando presentarle una nueva propuesta económica, aunque bajo condiciones salariales diferentes. Por ello, Cartagena también deberá analizar si continúa su carrera en la MLS o acepta alguna de las alternativas que aparecen desde el fútbol peruano.

En cuanto a la competencia entre los clubes nacionales, Sporting Cristal sería el que tendría, por ahora, la propuesta económica más importante. Según explicó De la Rosa, la institución celeste contempla destinar el presupuesto que inicialmente estaba considerado para la compra del pase de Martín Távara Wallace a la posible incorporación de Cartagena. Además, el mediocampista tendría espacio para asumir un papel protagónico en el equipo.

Por el lado de Alianza Lima, el interés también tendría un componente especial por la identificación del futbolista con la institución blanquiazul. Cartagena se formó en las divisiones menores del cuadro victoriano y tuvo dos etapas en el primer equipo. No obstante, la competencia en el mediocampo podría ser un factor a considerar, teniendo en cuenta que el plantel cuenta con futbolistas como Esteban Pavez, Pablo Lavandeira y Fernando Gaibor.

Universitario tampoco estaría al margen de esta posibilidad. El conjunto crema busca alternativas para fortalecer su zona medular de cara a los desafíos de 2027 y el nombre del volante nacional aparece entre las opciones que se manejan. La dirigencia merengue también evalúa otras posibilidades para ese sector, como la continuidad de Rodrigo Ureña y la incorporación de otros futbolistas extranjeros.

Cabe recordar que Cartagena llegó a Orlando City en 2022 y, desde entonces, acumuló cuatro temporadas en el fútbol estadounidense. Antes de su experiencia en la MLS, defendió las camisetas de Alianza Lima, Universidad San Martín, Tiburones Rojos de Veracruz, Godoy Cruz e Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos. Además, es habitual integrante de la Selección Peruana, donde ha sumado experiencia en distintas competiciones internacionales.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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