Gracias a los tantos de Alex Valera y Emanuel Herrera, Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo ante Deportivo Municipal (2-1), en el estadio Iván Elías Moreno. Con este resultado, el cuadro merengue registró 22 unidades en la Liga 1 (se encuentran en el segundo lugar) y, de paso, su octavo partido invicto en la ‘era Jorge Fossati’. Ahora, para entender un poco mejor este presente de los de Ate, sin duda más de uno apunta al orden defensivo que alcanzaron, y Williams Riveros es pieza clave en dicha misión. Precisamente, el zaguero paraguayo habló de lo que fue el triunfo frente a la ‘Academia’ y cómo se preparan para el choque con Goiás, por la Copa Sudamericana.

“Ya pensando en Goiás, el equipo está trabajando bien y esperemos que se den las cosas. Nosotros pensamos en ganar, estamos trabajando para eso y el equipo está fuerte para eso. El desgaste está, pero estamos bien físicamente y unidos”, declaró el defensor luego de los entrenamientos del equipo en la sede de Campomar.

Respecto a la diferencia de los directores técnicos, en la presente temporada, William Riveros apuntó que no tuvo muchos partidos con Carlos Compagnucci (se culminó su proceso tras las derrotas con Unión Comercio, Alianza Lima y Mannucci). Además, resaltó que se adapta a cualquier sistema, en referencia a la línea de tres que presenta Jorge Fossati.

“Lo poco que trabajé con Compagnucci, lo hice bien. Con Fossati ahora voy trabajando bien el tema del físico y el orden. No tengo problemas en jugar línea de tres o línea de cuatro, es el profesor quien decide”, agregó el defensor guaraní, quien hasta el momento registra ocho partidos y 720 minutos en el Torneo Apertura.

Williams Riveros declaró a los medios de comunicación tras el entrenamiento de Universitario. (Video: Wilmer Robles / Depor)

Riveros ya piensa en Goiás

Con miras al duelo del próximo jueves, Riveros también apuntó que se encuentran preparados y el análisis lo harán con Jorge Fossati en el paso de los días. Cabe resaltar que el choque será ante Goias este jueves 20 de abril en el estadio Monumental por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2023. El primer duelo fue victoria para los cremas ante Gimnasia en Argentina.

“Todos sabemos lo que es un equipo brasileño, partiendo de ahí tenemos respeto. Eso es de la cancha para afuera. El análisis lo haremos con el profesor. Somos once contra once, antes del partido no hay que hablar”, apuntó sobre el próximo partido de la competencia internacional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.