Youtube a diario nos regala imágenes que no podemos dejar de ver y esta vez nos trajo una de Alianza Lima que este miércoles disputó un partido de práctica contra Deportivo Municipal. En este choque Luis Ramírez fue el protagonista del viral del día al regalar magia con una huacha increíble a Álvaro Ampuero.

En el segundo tiempo del partido que tuvieron los equipos titulares de Alianza Lima y Deportivo Municipal, 'Cachito' regaló la jugada del partido. La llevó, la pisó, cubrió, la jaló con el taco por entre las piernas de 'Crepúsculo' y lo dejó mal parado. Todo eso ante la cámara de Alianza Lima Noticias que subió el resumen del partido a su canal de Youtube oficial.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: ¿quién ganó el partido de práctica?

No había dudas de que si la jugada de Luis Ramírez estaba registrado en video, no se deba subir a Youtube. Rápidamente lapublicación en el canal de Alianza Lima tuvo varios compartidos en las redes sociales y los comentarios no dejaban de elogiar la habilidad de Luis Ramírez, quien está llamado a ser el '10' íntimo esta temporada.

Alianza Lima disputó un partido de práctica contra Deportivo Municipal que le permitió a Pablo Bengoechea ir delineando el eqiupo que iniciará la temporada oficial, en la que jugarán el Descentralziado 2018, donde buscarán defender el título obtenido el año pasado, y la Copa Libertadores en el que comparte grupo con Boca Juniors y Palmeiras de Argentina.

Pero el estreno del equipo íntimo versión 2018 será este sábado 27 de enero en la 'Noche Blanquiazul' cuando se enfrente a Audax Italiano de la Primera División de Chile que vendrá con Sebastián Abreu como figura. El choque está programado para las 8 de la noche.

