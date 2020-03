El fútbol no quedó excluido y al igual que todo el mundo se ha visto afectado por el coronavirus. En Perú le pusieron pausa hasta el 30 de marzo, sin embargo, nadie puede decir con precisión cuánto durará este partido contra la enfermedad. Recuerdo guerras, pero no que un virus haya puesto en jaque al deporte rey. Y está bien que pare.

En Sudamérica han suspendido sus torneos Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Además, las fechas de marzo de la eliminatoria sudamericana fueron canceladas por la FIFA al igual que la fecha tres de la Copa Libertadores. Me sorprende, aunque sea sin público, que se siga jugando en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia.

No quiero entrar en detalles sobre le enfermedad, porque no soy un experto, pero los números están a la vista y sobre todo las experiencias de otros países que han sufrido tanto este virus. Todo comenzó en enero en China y hoy el contagio se propagó hacia el resto de Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Quiero poner sobre la mesa el caso de Italia. Según el diario El País, para el 20 de febrero sólo tenían tres casos confirmados, pero, hasta ayer, la cifra alcanzó a ser de 17 660. Incluyo en esa lista a nueve jugadores de la Serie A: Daniele Rugani de la Juventus; Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina y Morten Thorsby de la Sampdoria; Dusan Vlahovic, Germán Pezzella y Patrick Cutrone de la Fiorentina.

Así como en Italia, en casi todos los países los números son demasiado ascendentes. Sin embargo, en Europa han empezado a tomar el modelo de China que tiene que ver con la cuarentena y las medidas de distanciamiento para que se disminuya el ritmo en el que crecen los casos. Por eso, digo que me sorprende que aún se jueguen distintos partidos de fútbol como si nada. Agrego a la lista de personajes del fútbol afectados a Mikel Arteta, DT del Arsenal, Callum Hudson-Odoi, jugador del Chelsea y Jannes Horn y Timo Hubers del Hannover 96.

Mientras escribo esto –solo en la sala del departamento que alquilo en Buenos Aires, porque mi hija y esposa se fueron a Lima y hemos decidido que no vuelvan para evitar aeropuertos- veo en las noticias deportivas como Atlético Tucumán y los árbitros no pueden entrar al Monumental porque River Plate no quiere jugar su partido por la Copa Argentina. Les juro que estoy a muerte con River. Le tengo miedo a la enfermedad. No sólo por mí, sino principalmente por las personas mayores a las que luego podría contagiar. ¿Por qué el plantel de River no podría tener los mismos temores, teniendo en cuenta todos sus viajes y la cantidad de gente que frecuentan? A veces nos olvidamos que los futbolistas son personas como cualquiera de nosotros.

Así como todo, el fútbol se ha visto afectado y tiene que parar hasta que no haya riesgos. Sin fecha de regreso. Lo más importante siempre es la salud y por eso hay que cuidarla más que nunca. Nos toca a todos ser solidarios con nuestra comunidad y acatar los consejos y las medidas dictaminadas por el ministerio de salud. Aunque nos cueste el fútbol.

