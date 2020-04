Vivimos días terribles. Los casos confirmados por coronavirus en el país siguen en aumento y el panorama no es alentador. Solo nos queda obedecer el aislamiento social obligatorio. Y así, en una coyuntura triste y complicada, el pasado lunes se celebró ‘El Día del Arquero’ en todo el mundo.

No es nada fácil pararse para cuidar los 7,32 por 2,44 metros de una portería. Decía el argentino Hugo Orlando Gatti que hay que estar medio loco para ser arquero. El ‘1’ ocupa el puesto más complicado, porque ahí no puede fallar. Un error, un solo error, puede costar no solo una derrota, sino que también echar por tierra una carrera.

Los casos así abundan en nuestra ‘pelotita’. ¿Un ejemplo? Raúl Fernández, quien en 2009 atajó como extraterrestre en la final ante Alianza, pero, de ser héroe de la ‘U’, fue condenado por sus propios hinchas cuando falló ante Oriente Petrolero, en la Copa Libertadores de 2018. De ‘Superman’ pasó a ser ‘Bloperman’.

Nos ponemos ‘retro’ y recordamos a dos de nuestros mejores porteros de los años 70 y 80. En el Mundial de 1978, Ramón Quiroga desvió un penal ante Escocia y atajó para 10 puntos ante Holanda, pero sufrió seis ‘pepas’ ante Argentina, y hasta ahora muchos ‘especialistas’ dicen que se ‘echó’ ante sus compatriotas (en el video se ve que poco pudo hacer en los goles). Y en 1985, Eusebio Acasuzo, figura en el triunfo ante la Argentina de Maradona, falló ante Chile en el repechaje y por poco lo ‘crucifican’, acusado de haber recibido plata para ‘atajar mal’.

Sí hasta los nacionalizados Julio César Balerio y Óscar Ibáñez, que dieron cátedra en nuestro país, sufrieron goleadas dolorosas defendiendo el arco de Perú en las Eliminatorias.

¿Y Pedro Gallese? En la fase inicial de la Copa América de 2019 recibió cinco goles de Brasil y ‘regaló’, por lo menos, dos. Los ‘expertos’ de redes sociales lo ‘sepultaron’ y exigieron que ataje Carlos Cáceda o cualquiera. Pero Ricardo Gareca le ratificó la confianza y el ‘Pulpo’ se agigantó ante Uruguay y Chile: entregó su valla invicta y hasta atajó penales. ¿Ya ven? Los buenos arqueros fallan, pueden tener una mala jornada, pero eso no los define. Hay que entenderlos.

