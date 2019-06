FOX Sports Radio Perú estará presente en la Fiesta de América con programación especial

Todos ya empiezan a vivir la celebración de la Copa América. Una de las cadenas más importantes también se sumará a la alegría que vivirán todos los peruanos en los próximos días. Fox Sport Radio Perú estará presente en la Fiesta de América con una programación especial.

Desde el próximo 10 de junio, Fox Sports Radio Perú con Peter Arévalo a la cabeza, serán los encargados de difundir todos los detalles de la Selección Peruana en tierras cariocas. Asimismo informarán también sobre las otras selecciones que participarán en la Copa América.

Fox Sports Radio Perú informará detalle a detalle el debut de la Selección Peruana el próximo sábado 15 de junio, frente a Venezuela desde el estadio Arena do Gremio. Además, se brindará un minucioso análisis durante la previa y post a los encuentros.

Para los partidos en que juegue la Selección Peruana, la programación será especial. Contará con un bloque de una hora antes y una hora después y el equipo de Fox Sports Radio Perú: Alan Diez, Julio César Uribe, Julinho, Flavio Maestri y Eddie Fleischman, transmitirán la información destaca de la jornada con un profundo análisis.

Por otro lado, desde este viernes 7 de junio a las 9:00 p.m., todos los viernes Alan Diez y Julinho mostrarán el lado B de la Copa América. Curiosidades, juegos, retos y toda la información del torneo en Lima y en Brasil.

Programación:

Sábado 15 de junio - Perú vs. Venezuela

Previa: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Post: 4.00 p.m. a 5.00 p.m.



Martes 18 de junio - Perú vs. Bolivia

Previa: 3.00 p.m. a 4.00 p.m.

Post: 6.30 p.m. a 7:30 p.m.



Sábado 22 de junio - Perú vs. Brasil

Previa: 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Post: 4.00 p.m. a 5.00 p.m.



