Una grave acusación dejó suspendido de la Comisión Nacional de Arbitraje FPF (CONAR) a Miguel Santivañez, quien fue denunciado por recibir un supuesto soborno de Alianza Atlético para ayudarlo a ganar contra Sport Chavelines, en semifinal de la Liga 2.

Juan Sulca, expresidente del organismo, conversó este lunes con ‘RPP’ para aclarar la situación que se habría dado en el cierre de la temporada pasada y afirmó que el réferi nacional no podrá ejercer funciones hasta que concluyan las investigaciones pertinentes.

“Tras recibir la denuncia de Sport Chavelines procedimos a enviar la información a las autoridades de la FPF y ponerles en conocimiento. También procedimos a la suspensión de actividades de Miguel Santivañez y se lo comunicamos a Conmebol”, precisó Sulca.

Asimismo, confirmó que sus labores como presidente de CONAR finalizaron en el 2020 y también que pudo contactarse con Santivañez para que este haga su descargo.

“Me comuniqué con Santivañez, me negó el hecho, me afirmó que haría sus descargos del caso. Seguramente los presentará ante las comisiones respectivas. Me dijo que no estaba metido en ese lío. Ya no soy presidente de CONAR, a fin de año cumplí mi tiempo de mandato al mando de la Comisión (de Árbitros). Luego la FPF debe ratificar o no, en mi caso no fui ratificado en el puesto”, sentenció.

