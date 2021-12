Ha pasado casi un mes de aquel partido del 10 de noviembre, donde Alianza Lima goleó (5-0) a Real Tomoyapo en la Copa Libertadores Femenina y alcanzar clasificar a los cuartos de final. Una tarde histórica, pues no solo era la primera vez que un equipo peruano avanzaba a estas instancias del torneo, sino también la primera que anotaban cuatro tantos en el extranjero gracias a Dorador, Bonilla, Tristán, Reyes y Anaís Vilca, quien tuvo un día que nunca olvidará.

Anaís marcó el cuarto gol de las blanquiazules y automáticamente corrió hacia la tribuna para festejar con su padre Edwin. Aquel hombre que la acompañó hasta Asunción con la misma ilusión que su hija: hacer historia y lograr que el club de sus amores siente una base en el fútbol femenino peruano a nivel internacional.

“Fue bastante significativo que mi papá estuviera allí. Fueron tres hinchas en total, dos de la ‘Banda Íntima’ y él. Cuando corrí hacia mi padre nunca pensé que iba a ser tan viral. Ninguno lo imaginó, yo solo quería demostrarle que estaba muy agradecida”, contó Anaís a Depor.

La futbolista aseguró que fue idea de su padre viajar hasta Paraguay. “Él me había venido diciendo que quería ir conmigo, pero lo tomé en broma. No pensé que en verdad iría por todo el gasto que significa. De hecho, yo nunca le pediría que haga algo así, pero le nació hacerlo. Un día antes de partir, me enseñó sus pasajes y me puso muy contenta. Creo que eso fue lo que me motivó”, agregó.

Participación histórica

Alianza Lima tuvo una participación histórica en la Copa Libertadores Femenina. Y si bien el club blanquiazul empezó con el pie izquierdo, tras caer (2-0) ante Deportivo Cali, logró reponerse hasta llegar a los cuartos de final del torneo internacional. El primer paso fue ganarle 1-0 a la Universidad de Chile, para luego golear al elenco boliviano. Y aunque cayeron en la etapa eliminatoria ante el campeón Corinthians (3-1), demostraron que están para grandes cosas.

“Cuando llegué en el 2019 nunca se me cruzó por la cabeza que iba a tener en algún momento un año como el que he vivido este 2021. El torneo empezó a transmitirse, hubo apoyo, fui a la Libertadores y encima marqué un gol, ha sido increíble, un sueño”, contó Anaís, quien asegura que parte del éxito del equipo se debe a la unión y el apoyo que siempre han recibido del club. Incluso, de los chicos del primer equipo.

“Barcos y Farfán siempre han estado presentes. Se preocupan por nuestro bienestar, especialmente el ‘Pirata’. Ha sido muy lindo ver que que ellos ayuden a que no nos dan importancia y que nos den cosas que anteriormente no se les daba a las mujeres, porque no había igualdad en el rubro. Eso ha sido crucial. Creo que se está dando un cambio importante”, dijo.

Objetivos claros

Dicen que las mejores cosas de la vida aparecen de casualidad, y así fue como nació el amor entre Anaís y el fútbol. La jugadora de Alianza Lima empezó a practicar este deporte cuando tenía 14 años, tras haber pasado por distintas disciplinas como el tenis. Ingresó a Canteras (actual Municipal) hasta llegar en el 2019 a Alianza Lima para disputar la final nacional en condición de préstamo.

Y hoy, si bien Anaís tiene otras cosas en su mente, de cara a su futuro, su mayor deseo es poder seguir practicando el balompié que tanto ama. “Mi prioridad es mi carrera universitaria, pero nunca voy a dejar el fútbol. Creo que puedo hacer ambos”, sentenció.

Actualmente, Anaís cursa el sexto ciclo de Economía en la Universidad de Lima. “El otro año empezaré a buscar prácticas. Trato de organizarme lo mejor que puedo, pero sí a veces se me hace complicado entrenar y estudiar, y sobre todo que me vaya bien en ambos. Es duro”, confesó.

Eso sí, rescató que las clases virtuales le han ayudado mucho a enfocarse en el deporte. “Creo que el estudiar desde casa me ha beneficiado, y no solo a mí, sino también a mis compañeras que ahora hacen teletrabajo. Miriam y Adriana, por ejemplo, asistían a sus reuniones mientras entrenábamos”, sentenció.





