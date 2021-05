Este sábado el fútbol femenino peruano dio un pase gigante en lucha por ser considerado dentro de la orbe del balompié en nuestro país. Se dio inició a la Liga Femenina 2021, con el atractivo principal de que todos del torneo serán televisados. Universitario y San Martín fuero los equipos encargados de romper fuegos. No pasó mucho tiempo para que llegue el primer grito sagrado del compromiso.

Apenas a los dos minutos, Nahomi Martínez abrió el marcador para las cremas. La habilidosa delantera se hizo un espacio dentro del área y fue bien habilitada por su compañera. Con un perfecto control de derecha, se dio vuelta para sacarse la marca dela defensa alba, y terminó sacando un remate que vio destino de red.

Nahomi Martínez llegó a la ‘U’ a mediados del año pasado, procedente de Sporting Cristal. Su fichaje fue anunciado junto al de Fabiola Herrera, quien arribó procedente del Millonarios de Colombia.

¿Cómo se jugará la Liga Femenina?

Este sábado 29 se jugarán tres partidos. A las 10:30 am, el actual campeón, Universitario de Deportes, enfrentará a la Universidad San Martín en el estadio de la Universidad San Marcos. En el mismo recinto, luego se desarrollarán otros dos encuentros: Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci (1:00 pm) y Cantolao vs. UTC (3:30 pm). El domingo, por su parte, será el turno de Alianza Lima. Se medirá ante FC Killas (1:00 pm).

Son 13 los equipos que participarán en la edición de este torneo, en un formato de todos contra todos. De ellos, los seis primeros clasificarán a los playoff. Luego, las dos instituciones que acumulen más puntaje irán directo a semifinales, mientras los otros cuatro jugarán el repechaje. Ojo, el campeón participará en la Copa Libertadores 2021, que se desarrollará en Chile entre el 30 de setiembre y el 16 de octubre.

Cabe destacar que cada club tiene la oportunidad de contar con tres jugadoras de nacionalidad extranjera y podrá inscribir hasta 30 futbolistas. Otro detalle a tomar en cuenta es que en cada fecha tienen la obligación de completar 90 minutos con integrantes de la categoría 2002.





