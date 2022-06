A poco de dar por culminada la primera parte de la Liga Femenina de Fútbol 2022, Universitario de Deportes continúa su lucha de alcanzar a Alianza Lima, líder de tabla. Para ello, las ‘Leonas’ se mantienen enfocadas en el próximo duelo frente a Sporting Cristal, el cual tendrá lugar el domingo 12 de junio en el estadio Monumental desde las 3:30 p.m.

El pasado sábado, Universitario goleó 4-0 a Cantolao con goles de Xioczana Canales, Nahomí Martínez, Aranxa Vega y Sabrina Ramírez. Con ello, sumaron de a tres, ubicándolas en en la tercera posición con 24 puntos, a tan solo uno por debajo de Carlos Mannucci y Alianza Lima con 25 puntos, por lo que irán con todo para volver a quedarse con el triunfo frente al conjunto celeste.

“Sporting Cristal es un rival fuerte como todos los equipos, pero gracias a la técnica y profesionalismo del profesor Paolo (Maldonado), venimos trabajando duro y parejo toda la semana”, nos comentó Wendy Rivera, jugadora del equipo merengue.

Previo al duelo, la defensa se encuentra concentrada al tope, pues hará de todo para restringir el paso de toda jugadora que vista la ‘mica’ celeste. “Por ahí la he estado chequeando a Alondra Vílchez que es goleadora, pero todo es manejable. Mis compañeras tienen experiencia, tiene claro el objetivo, que es ganar”, comentó Rivera. “Nos estaban comentando que hay gran parte de las entradas vendidas, así que esperamos que haya buen público”, añadió.

Cabe mencionar que Wendy regresa luego de recuperarse de una pequeña lesión, motivo por el cuál podría volver a tener más minutos dentro de la cancha. “Yo venía de una contusión muscular en la espalda y eso no me permitía participar de los entrenamientos en las horas exactas”, señaló, indicando, a la misma vez, que todas las jugadoras del equipo se encuentran aptas para el partido. “No podría adelantar el ‘once’ pero ya a la hora de la hora puede haber cualquier cosa y justamente lo pueden arreglar. La ‘U’ tiene un plantel grande y sus jugadoras siempre están fijas, así que no hay como un ‘once’ ideal”, indicó.

Las últimas postas

Hasta el momento, las cremas se encuentran entre los cuatro primeros de la fase regular, lo que quiere decir que podrán clasificar a las semifinales (se disputarán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero). Motivo para seguir soñando con un nuevo campeonato de la escuadra de Ate. “Nuestro objetivo es campeonar. Por buen momento tenemos buenos resultados y así también hacer un buen papel en Copa Libertadores”, dijo Wendy.

Eso sí, el campeonato tendrá una para por ser fecha FIFA, tiempo donde el plantel del ‘profe’ Paolo Maldonado deberá trabajar duro para medir fuerzas ante Killas FC y Carlos Mannucci, partido que fue suspendido durante la sexta jornada. “El ‘profe’ ya solo moldea el trabajo y nos da ciertas indicaciones tácticas”, sostuvo.

Por otro lado, mencionó acerca de sus compañeras seleccionadas a jugar la próxima Copa América, evento que se llevará al cabo a partir de este 8 de julio. “Hay chicas que se están yendo a selección a la Copa América, y hay como ocho o nueve compañeras que están seleccionadas, así que esperamos su pronto regreso y a seguir entrenando duro”. finalizó.





