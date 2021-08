Myrian Tristán es una de las jugadoras más experimentadas de Alianza Lima, y aunque el retiro aún no aparece en el horizonte, su continuidad está segura. Y no con ella precisamente, sino con su hija, Catalina, quien con tan solo ocho años quiere heredar el legado de su madre. Y ¿por qué no? vestir también la gloriosa blanquiazul. “Ella estuvo entrenando en Canteras, pero con el COVID todo se paralizó y solo practicaba desde casa conmigo. Me gustaría que juegue en Alianza. Yo sería feliz”.

Sí, Myriam Tristán sueña con ese día y con un panorama mejor para el fútbol femenino: “Creo que las cosas van a cambiar y de acá a un par de años va a ser profesional. Las chicas van a tener más oportunidades, no solo por el sueldo sino por el mismo apoyo”, dijo. Hoy no solo hay que dedicarse a entrenar y a disputar cada fecha los fines se semana, hay que multiplicarse.

La atacante de Alianza Lima también es entrenadora. Su otro sueño es seguir los pasos de Olienka Salinas, DT de Sporting Cristal. “Sí conozco su caso y me conmovió. Yo no sé si como entrenadora, pero sí como parte del comando técnico. Ahorita estoy en una capacitación y está en mis planes. Si se da la oportunidad de estar en Alianza Lima con alguna categoría, lo haría”, dijo.

Igual la idea de dejar el fútbol por ahora no pasa por su mente: “Lo haré hasta que me dé el cuerpo. El fútbol va cambiando, se vuelve más rápido, más fuerte. Ahora me está costando. Las lesiones no se recuperan tan rápido. Hay una brasilera, Formiga, que tiene 43 y sigue jugando, por qué yo no. Pero todo va a depender de cómo me sienta”, confesó.

Justamente, este domingo, Alianza Lima enfrenta a Sport Boys a la 1pm, pero Myrian no estará presente. Una lesión en la pantorrilla la dejará fuera una semana, y también de la convocatoria de la Selección Peruana: “Aprovecharé para recuperarme esta semana y la siguiente que descansamos. Tengo una sobrecarga en la pantorrilla. Por eso también me ausenté las primeras fechas. Quiero recuperarme bien para terminar un partido sin lesiones”.

Alianza Lima, una familia

Entre Myrian Tristán y Adriana Lúcar suman 28 goles, más que cualquier equipo de la Liga Femenina, salvo por Universitario de Deportes. Las dos han demostrado ser la mejor dupla en la delantera, a pesar de que llevan poco más de tres meses compitiendo juntas. “Increíblemente es la primera vez que jugamos juntas. Nos entendemos bien y hemos jugado en selección, pero solo en microciclos. Pasa que su juego se parece al mío, rápido y con los balones a la espalda”, afirmó Myrian, quien también resaltó el gran apoyo del primer equipo masculino.

Tristán se refirió a la comunicación que existe con los dirigidos por Carlos Bustos. “El primer acercamiento lo tuvo Hernán Barcos, yo no lo conocía, pero él tuvo un detalle con nosotras. Nos regaló un parlante y en modo de agradecimiento festejamos como pirata. Además, un día antes del clásico estuvo conversando con nosotras como una hora, contándonos sus experiencias”. Luego llegó un mensaje de todo el primer equipo.

Las chicas del equipo femenino de Alianza Lima tienen un objetivo muy claro: campeonar y disputar la Copa Libertadores. Mirian, con su experiencia, las guiará en este camino. Ella ya sabe lo que es participar en un evento como este, e incluso quedarse con el trofeo. “Jugué un torneo promocional en el 2000 de Copa Libertadores que se desarrolló en Lima. En ese entonces, jugaba con Sporting Cristal, ganamos. Hoy, el objetivo que tenemos con Alianza es el mismo, y queda seguir luchando partido a partido”.





