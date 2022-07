De padre y tío futbolistas, Nicoles Palacios ama el fútbol, pues fue a los 15 años cuando supo que su vida estaba ligada junto a un balón. Hoy con 24 años, Palacios cuenta su experiencia dirigiendo fútbol masculino y femenino.

¿En qué consiste el proyecto que viene desarrollando Universitario en el femenino?

Cuando nosotros llegamos no encontramos mucho. Las pocas menores que había ya estaban en el primer equipo, eran como tres o cuatro chicas, pero no había una base, no había mucho. Lo bonito de este proyecto es darle una línea de carrera a las chicas del primer equipo, porque hay chicas que han estudiado Educación Física y tienen licencias. En la sub 16 está Fabiola Herrera con Stephanie Vásquez, ellas dos dirigen la categoría. Preparadora de arqueras está Karla López, preparador físico está Esthefany Espino y yo estoy en la sub 18 y otro profesor que está en la Sub14, pero se trata de poder introducir a las chicas a este mundo porque una cosa es ser jugadora y otra cosa es empezar el camino profesional como entrenadora.

Teniendo en cuenta que iniciaste en el fútbol masculino ¿has notado algún cambio en cuanto al desarrollo en la rama femenina?

En el femenino sí he visto mejoras porque antes no había una cobertura tan grande de la realidad, pero recuerdo que antes el torneo era más amateur de lo que es ahora, era tipo Copa Perú, pero si comparamos con Copa Perú, hay sueldos. Acá no es así, o son inexistentes o escasos, entonces el dar el salto a la Liga es muy importante, es un crecimiento, sin embargo, aún faltan cosas muy básicas.

¿Cuáles consideras que serían esos puntos en mejorar?

Hay, por ejemplo, equipos que no pueden tener público porque el estadio no tiene la seguridad ni las garantías para poder tener público, tal como sucede con el Bedoya. Entonces esos equipos pierden esa oportunidad de taquilla como bien lo podría tener Alianza, ‘U’ o Cristal. Después, no es solo cubrir el partido, es saber quiénes están jugando, ha pasado muchísimas veces que en la transmisión confunden a una jugadora con otra, yo considero que es una falta de respeto. También hay mucha desorganización entre selección y club porque, por lo que sé en el fútbol masculino, desde inicio de año ya se sabe la planificación anual, en el femenino hay mucha improvisación. Solamente de ver que los microciclos han llamado a ciertas jugadoras y al final en la última lista han venido más jugadoras del extranjero que no estuvieron en el microciclo, entonces, ¿Cuál es la gracia de hacer microciclos y que las jugadoras pierdan el rodaje que están haciendo en su club?, si al final no las van a tener en cuenta. Son muchas cosas que hacen que la liga no se pueda desarrollar.

¿Qué diferencias hay en dirigir un equipo masculino con uno femenino?

Yo trabajo mi mismo modelo de juego, mi misma idea de juego con hombres como con mujeres. Ahora, el trabajo para que lo perciban, lo comprendan son distintos, porque todo empiezan desde la base. Si tu comparas a un chico y una chica de 15 años, la estructura en la formación del chico ha sido mucho más nivelada. Puede ser que a la chica a los 13 años se le ocurrió jugar y tiene talento, ha nacido con eso, pero le va a faltar pulir muchas cosas. Mientras que el chico ese control no se le va a ser problema porque ya lo ha trabajado desde muy chico. Mas que todo es eso, la estructura formativa del uno con el otro, que, la idea es vencer esa brecha que existe.

Ahora que trabajas con niñas pequeñas, ¿sientes que la mayoría lo toma de manera profesional o como un hobbie?

Yo les he metido ese chip. Actualmente tenemos tres chicas que están entrenando con el primer equipo, no están promovidas todavía, pero ya son parte de los entrenamientos día a día. Ahora que las chicas están en selección, estamos sumando más chicas, pero eso es temporal. Estas tres chicas sí tienen proyección y están entrenando ahí, y ellas sí tienen como objetivo entrenar como profesionales. Yo les digo: Van a poder vivir de esto, pero va a ser difícil, harán sacrificios, no esperen tener lo mismo que los hombres, porque desgraciadamente no van a vivir en una sociedad igualitaria Tenemos que luchar y avanzar. Las que lo ven como hobby, yo he sido clara con ellas y hay gente que ha dado paso al costado y no tienen por qué molestarse.

¿Qué opiniones tienes acerca de la poca preparación que tuvo la Selección Femenina previo a la Copa América?

A mí me parece una total irresponsabilidad no haber tenido amistosos internacionales. No basta jugar con la Sub 15, eso no es suficiente. Los rivales han tenido amistosos entre ellos, o se han ido a jugar a otras partes. No puede ser que un club consiga amistosos internacionales y una selección no peda. Teniendo los contactos y las facilidades, solo han conseguido a México. Tú no puedes pasar de jugar contra un equipo de la Liga a irte a México que está 10 años de proyección. Allá es un torneo profesional, los estadios se llenan, es un desnivel demasiado alto. Yo creo que si esto se hubiera planificado desde el inicio sería muy distinto, así ya sabríamos qué fecha se para la liga o que el universo de jugadoras sea más grande que no sea que un equipo completo se desmorona porque te llevaste a todas, sino que sea un poco más equitativo.

A pesar de esta realidad, los comentarios negativos no demoraron en salir...

No me gusta que insulten, porque yo no creo que el insulto sea una necesidad para explicar un punto. Yo creo que acá en Perú el futbolista o la futbolista es muy talentoso porque tiene esa cuota latina y es algo que creo que Gareca lo ha dicho también. Lo que pasa con los hombres pasa con las mujeres, juegan porque quieren jugar, nadie los obliga. Entonces, si ese talento no se acompaña de trabajo y una estructura, planificación, no va a servir de nada. Universo de jugadoras, hay. Jugadoras buenas, hay, pero si no elegimos bien quién va a comandar ese proyecto, de nada va a servir. En vez de criticar hay que apoyar, porque también pasa que, en selecciones menores, Sub15 los golean, pero tampoco vamos a lapidar al chico porque está en formación.

¿Qué necesita el futbol femenino para estar a la par de selecciones fuertes a nivel sudamericano?

Lo que pasa es que más allá del tema técnico, táctico, es de estructura, viene de escalones arriba, no solo que jueguen bonito ahora porque Argentina también ha venido teniendo un proceso para profesionalizar y es reciente, pero, aun así. Si comparamos las instalaciones de entrenamientos, nada más, cada club tiene su complejo, acá ¿Cuántos clubes tiene complejo?, solamente, hablando de femenino. Si uno no entrena lo que debe entrenar, no vas a poder dar un buen espectáculo en el campo.

Hablando de entrenamientos, en varias ocasiones la Selección Femenina recurre a las instalaciones de la VIDENA en Chincha...

Sí, muchas veces se han ido a Chincha y ahí no sé qué tantos amistosos puedan tener porque quién puede ir hasta Chincha para hacer un amistoso. Mientras que la selección está en la VIDENA, tranquilos. Recién han entrenado en la VIDENA porque no había competencia masculina, porque si no hubiera sido distinto. Tal vez estos amistosos de la Sub20 hubieran sido hace unas dos semanas, a ellas las hubieran mandado a Chincha a pesar de que ellas son absolutas y ellos son Sub20.

Consideras que la Federación es el principal culpable de este estancamiento?

Yo considero que también hay personas debajo que tampoco hacen nada, no solamente que la cabeza es el principal responsable, o sea, tampoco todo ha sido malo. Pero también depende mucho de las subgerencias y nadie hace algo al respecto. Mientras no se interiorice el tema de que no se hace por una cuota, sino porque es necesario, justo y se lo han ganado, entonces no va a haber un cambio, todo empieza desde la intención. Si el fútbol masculino está ahí regular, imagínate el femenino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR