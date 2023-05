Stephanie Lacoste sobre jugar en Alianza Lima: “Es difícil, hoy solo pienso en Universitario”

¿Cómo ha sido el camino de Universitario en la liga femenina y qué expectativa hay esta temporada?

Este inicio lo hemos tomado de la mejor manera posible y con mucha responsabilidad. Tenemos como objetivo salir campeonas. Queremos ir partido a partido, trabajando bien y sacando los resultados.

Llegaste al año pasado a la ‘U’, ¿cómo has sentido esa adaptación?

Vine para jugar la fase final del campeonato que duró un mes. Desde entonces se me hizo muy fácil adaptarme al grupo, al ambiente y a las chicas. Estoy muy tranquila en ese sentido. Me recibieron bien. Sinceramente, es la primera vez que me reciben de esa forma y me sentí muy a gusto y con ganas de seguir acá.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Universitario y de la liga?

Del club, sinceramente, las personas que trabajan acá, en general, son muy amables. En cuanto a la liga, si bien me tocó venir para la fase final la temporada pasada y no pude vivirla toda, este año tengo la posibilidad de jugarla completa. Poco a poco el fútbol femenino va creciendo y es muy importante eso.

Alianza, Universitario y Mannucci pelean los tres primeros lugares, ¿crees que de estos equipos puede salir el campeón nacional de este año?

En realidad, todo equipo tiene la posibilidad de salir campeón. Se trata de trabajar e ir ganando partido tras partido. Si bien hoy en día están esos tres arriba, no sabes qué puede pasar mañana. Tampoco te puedes confiar mucho porque estás arriba. Así que, de nuestra parte, tenemos muy claro que vamos paso a paso para seguir en la posición en la que estamos, llegar de la mejor manera a la fase final y conseguir el título nacional.

¿Sería lindo una final con Alianza Lima?

Sí, siempre es bonito un clásico, ya sea en una final o en la liga. Nosotras estamos enfocadas en nosotras mismas, en ir mejorando, corregir errores; pero, bueno, nada mejor que ganar y jugar mejor.

Este es el once titular del equipo femenino de Universitario.

Jugaste en Uruguay, Paraguay, Colombia y España. ¿Cuánto le falta a liga peruana para acercarse a ese nivel?

Todavía hay mucho por trabajar, hay cosas por mejorar, cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, los horarios de los partidos (se juegan días de semana), los días de juego, arbitrajes. Son cosas pequeñas que a la larga las puedes ir mejorando para que la liga sea mucho más profesional de lo que es hoy en día.

¿Complica que les programen los partidos los días de semana?

Para algunas chicas y algunos clubes se les complica mucho porque muchas chicas no se dedican 100% al fútbol. Algunas tienen que estudiar, otras tienen que trabajar, y eso perjudica. Tienen que estar faltando a sus trabajos o a sus clases para cumplir con el club.

El año pasado la liga femenina destacó porque había apoyo de los hinchas, pero no se está viendo esta temporada...

Para nosotras el apoyo del hincha es muy importante. Sería lindo que cada partido se jugara fin de semana y se pusiera un horario donde toda esa hinchada pueda acompañarnos. Este año no están yendo tantas personas por las programaciones de los partidos. Cuesta mucho eso.

¿Qué destacar de la liga femenina peruana en comparación con otras del exterior?

La televisación de los partidos. No todos los países lo hacen. Otra de las cosas también es que los equipos tengan el apoyo de la hinchada y del club, que tengan todas las herramientas para cumplir el objetivo que se trazan. Ese apoyo es incondicional y es lo que acá en Universitario sentimos muy de cerca. Eso resalta mucho más si comparo a los anteriores lugares en los que he estado.

¿Sigues al equipo del profesor Jorge Fossati?

Sí, suelo ir al Monumental, me gusta mucho seguirlo. También tengo amistad con ‘Tito’ Urruti, formé una buena amistad con él, voy al estadio a apoyarlo a él y a todo el plantel. Lo conocí el año pasado por intermedio de uno de mis hermanos. He tenido la oportunidad de compartir con él en su casa con su señora y su hijo, y tenemos una buena relación.

¿Qué opinas del momento que atraviesa la ‘U’ de la mano de Fossati?

El ‘profe’ viene trabajando muy bien y me alegra que le esté yendo bien también. Es divino sentir el apoyo de esa hinchada, de ver el estadio lleno y que los jugadores se sientan así de queridos, es bastante importante.

¿Universitario está para quitarle la hegemonía a Alianza este año en la liga femenina?

Tenemos un equipo unido, estamos enfocadas en ir partido tras partido, trabajando para campeonar y tener la posibilidad de ir a la Copa Libertadores. Hoy solo pensamos en ir de a pocos y creciendo. Yo todavía tengo contrato por todo este año.

¿Hay opción de renovar?

Depende de muchas cosas. Acá estoy muy bien, muy feliz. Y si hay la posibilidad de renovar, esa será la primera opción siempre. Luego se tomará la decisión.

Si te llega una propuesta para jugar en Alianza, ¿aceptarías?

Es difícil. Hoy estoy en la ‘U’ y solo pienso en estar acá. Eso lo dejo en el aire. Hoy me importa la ‘U’ y nada más.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR