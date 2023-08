Para celebrar un año de formado y a puertas de su debut en el Torneo Clausura, el equipo de Futsal Down de Alianza Lima realizó una sesión de fotos en el Estadio Alejandro Villanueva y reafirmó su compromiso por dar su máximo esfuerzo en la cancha y conseguir su primer título con la blanquiazul.

El Torneo Clausura de la Liga de Futsal Down de Lima y Callao 2023 rompe fuegos este sábado en el Coliseo de Futsal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde Alianza Lima enfrentará desde las 10:00 a.m. a capacitados por el grupo A del certamen.

Los íntimos, que llegaron a la final del Torneo Apertura 2023, buscarán el título del Clausura para certificar su clasificación a la Copa Latinoamericana de Futsal Inclusivo, que se disputará en noviembre en Salto, Uruguay.

Tras el sorteo, quedó definido que Alianza Lima, Cienciano, Capacitados, Copa Azul y San Martín integren el grupo A, mientras que Empate, Edde Cuéllar, Strikers 21 y La Molina conforman la serie B. Según informó Colectivo Down Perú, organizador de la Liga, no habrá acceso libre al público. Solo podrán ingresar familiares de los deportistas.

De aniversario

El equipo de Futsal Down de Alianza Lima se formó hace un año con el objetivo de fomentar el acceso al deporte de personas con síndrome de Down. En su debut absoluto, los íntimos vencieron 6-2 a Universitario en el primer clásico de la historia de la categoría. Posteriormente, en la primera edición de la Liga de Futsal Down de Lima y Callao, Alianza se ubicó tercero tras superar 5-2 a Universitario.

Esta temporada, el Futsal Down sigue en alza en la institución, no solo por el buen desempeño de los chicos en la cancha, sino también por la confianza de algunas empresas que se han convertido en los primeros patrocinadores de este nuevo segmento deportivo, tales como Digesalud, Corporación Educativa Pamer, Fogo Peruvian Burger, Mosimu Lifestyle y Katzu Sushi.

El cuadro victoriano está integrado por 14 jugadores que entrenan en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional y en la explanada del Estadio Alejandro Villanueva. Los muchachos son la cara feliz de un club que considera que el deporte es un motor de cambio social. Alianza Lima es una institución que apuesta por la responsabilidad social y esta es una manera más de mostrar su compromiso con la inclusión.

