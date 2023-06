AC MILAN: ENTRADA POR LA PUERTA GRANDE (2016/2017)

Tras jugar en equipos del ascenso, Gianluca Lapadula tuvo una temporada soñada con el modesto Pescara en la temporada 2015/16, equipo que logró meterse en la máxima categoría del fútbol italiano con el delantero como máxima figura: 30 goles en 44 partidos. Sus números fueron tan buenos que no solo despertó el interés de la selección peruana para tenerlo en la Copa Centenario, sino también del poderoso AC Milan , el equipo italiano que más veces ganó la Champions League (7) y que fichó al delantero ante la sorpresa de muchos, ya que en Milán esperaban a un refuerzo de primer nivel. Incluso le dieron la camiseta ‘9′. Sin embargo, no se pudo consolidar en un plantel donde tenía como competencia al colombiano Carlos Bacca, el brasileño Luiz Adriano y el italiano Patrick Cutrone. Solo estuvo una temporada con los ‘rossoneros’.

TEMPORADA EQUIPO EDAD PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2016/2017 AC MILAN 26 27 8 3

PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 27 12 15 10 1 0

AC Milan fue el primer equipo de Gianluca Lapadula en la Serie A. Ese año (2016) le dijo no a la selección peruana.

GENOA: FUE DE MÁS A MENOS (2017/2018 y 2018/2019)

Pese a que sus números no fueron los mejores en AC Milan, Lapadula continúo su carrera en la Serie A. Fue fichado por Genoa, equipo que en ese entonces luchaba en la mitad de la tabla. Al inicio era titular, pero luego fue perdiendo espacio y fue relegado al banco de suplentes por el argentino Giovanni Simeone, quien en ese entonces daba sus primeros pasos en el fútbol italiano. También estaban el colombiano Eddie Salcedo, el búlgaro Andrey Galabinov y el italiano Giuseppe Rossi. En su segunda temporada tuvo mala fortuna. Una caprichosa lesión lo marginó gran parte del torneo y luego, cuando se recuperó, ya no tenía las oportunidad del inicio. Así que, finalizada la temporada, tuvo que buscar suerte en otro equipo.

TEMPORADA EQUIPO EDAD PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2017/2018 GENOA 27 28 6 2

PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 28 12 16 5 5 0

TEMPORADA EQUIPO EDAD PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2018/19 GENOA 28 8 1 0

PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 8 4 4 16 14 0

CON MUCHO CALCIO Y LECCE (2019/2020)

Los mejores números de Gianluca Lapadula en la Serie A, sin dudas, fueron a sus 29 años y con Lecce. Si bien era un riesgo jugar en un equipo que suele subir y bajar de categoría, el delantero lo que buscaba era tener esa continuidad que había perdido en las últimas temporadas. Y lo consiguió con Fabio Liverani como entrenador. En la mayoría de partidos fue titular y ahí tuvo su mejor producción goleadora: 11 goles en Serie A , sumado a los dos que hizo por la Copa Italia. Ahí superó a jugadores como Simone Lo Faso, Khouma Babacar, Andrea La Mantia, Edgaras Dubickas y Samuele Oltremarini. Su producción pudo ser mejor si no hubiera sido por una lesión que lo alejó nueve fechas o una suspensión de tres partidos. Si bien en lo individual le fue bien, lastimosamente Lecce perdió la categoría.

TEMPORADA EQUIPO EDAD PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2019/20 LECCE 29 25 11 3

PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 25 19 6 1 9 3

En 2020 fue un año importante para Lapadula: ese año aceptó jugar por la selección peruana.

BENEVENTO: UNA DECISIÓN ARRIESGADA (2020/2021)

La intención de Gianluca Lapadula era mantenerse en Primera. Y con Lecce descendido, apareció la oferta del Benevento, equipo que volvía a la máxima categoría. El inicio fue muy bueno y en ese equipo tuvo la mayor cantidad de partidos en la Serie A (37 juegos de 38) . Sin embargo, esto no fue acompañado con el desenvolvimiento de su equipo, que iba cediendo puntos y posiciones en la tabla. Lapadula ya no era indiscutible y compartía titularidad con el argentino Aldolfo Gaich. Finalmente, Benevento perdió la categoría y el ‘9′ decidió buscar el ascenso con los ‘brujos’, algo que no logró. El resto de la historia ya lo sabemos.

TEMPORADA EQUIPO EDAD PARTIDOS GOLES ASISTENCIAS 2020/2021 BENEVENTO 30 37 8 5

PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 37 30 7 1 0 0

Lapadula fue dirigido por el ‘Pipo’ Inzaghi en Benevento, pero no pudo evitar el descenso.

¿CUÁL HA SIDO LA PRODUCCIÓN DE GIANLUCA LAPADULA EN LA SERIE A?

El delantero ítalo-peruano juega a nivel profesional desde 2007, cuando estaba en el Pro Vercelli de la cuarta división del fútbol italiano. Lleva 18 temporadas ininterrumpidas, de las cuales cinco han sido en la Serie A (AC Milan, Genoa, Lecce y Benevento).

TEMPORADAS PARTIDOS TITULAR SUPLENTE BANCA LESIONADO SUSPENDIDO 5 131 77 54 33 20 3





