Independiente vs. Binacional EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2019

Independiente vs. Binacional se enfrentarán este miércoles 3 de abril a las 7:30 p.m., por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El plantel de Javier Arce está imparable, tras seis victorias y solo una derrota en la Liga 1, a solo un punto de Sporting Cristal. El 'Poderoso del Sur' llegó a Lima el domingo para posteriormente viajar a Argentina. El partido será transmitido a través de DirecTV.

Independiente vs. Binacional jugarán en el estadio Libertadores de América, la casa del conjunto de Avellaneda. El conjunto de Javier Arce buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana, siendo esta la primera vez que participa en este certamen.

En el duelo de Independiente vs. Binacional, Javier Arce admitió que será complicado, pero darán lo mejor del equipo para traer un triunfo al país. “Vamos con la ilusión intacta. Lucharemos hasta el último esfuerzo para salir adelante”, sostuvo para Depor.

Binacional llega a este torneo internacional, tras una exitosa campaña en la Liga 1. A lo largo de las 7 últimas fechas, el ‘Poderoso del Sur’ tiene seis victorias y una derrota (ante Ayacucho FC), sumando así 18 puntos y colocándolo en el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Javier Arce admite que el éxito detrás del 'Poderoso del Sur' está en el seguimiento del proceso formativo de sus jugadores, así como en potenciar las habilidades del equipo. “El éxito de Binacional pasa por haber tenido el tiempo para desarrollar una idea de juego. Tener una idea clara de lo que tenemos y adecuar nuestra forma de jugar a las características que tenemos”, sostiene el técnico peruano.

Independiente se ubica en el puesto 24 de la tabla de posiciones de la Liga argentina, tras una campaña de victorias, empates y derrotas en lo que va de la temporada. Sin embargo, el cuadro argentino no es ajeno a este tipo de torneos.

El último año en el que jugó en la Copa Sudamericana fue el 2017, donde se coronó como el campeón de aquel certamen, tras un duelo infartante frente a Flamengo.

Independiente vs. Binacional: así pagan las casas de apuesta

Independiente vs. Binacional: posibles alineaciones

Independiente: M. Campaña, G. Silva, E. Brítez, F. Bustos, A. Franco, P. Pérez, P. Hernández, J. Sánchez, S. Romero, F. Pizzini y C. Domíguez.

DT: A. Holan.

Binacional: M. Sotillo; A. Pérez,H. Kambou, E. Fernández, J. Reyes; Y. Tello, E. Aubert, A. Polar, D. Millán; A. Rodríguez, H. Zeta.

DT: J. Arce-

