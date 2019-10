Iván Santillán tras rescindir con Veracruz: "Volveré a mi país para estar con mi familia"

Acabó la odisea. Tras recibir el pago retrasado de dos meses,Iván Santillán decidió prescindir de su vínculo laboral con Tiburones Rojos de Veracruz. El exdefensa de Real Garcilaso volvería en los próximos días a Perú y estaría a la espera de nuevas ofertas, ya que quedó como jugador libre.

"Volveré a mi país para estar estar con mi familia", sostuvo Santillán a Depor, luego de conocerse su salida del club mexicano. No obstante, dejó en claro que no 'desapareció' del club, como dejó entrever el portal Mediotiempo, pues solo prescindió de su contrato, "no huí de nada" ante el incumplimiento de pagos.

Según el medio mexicano, el lateral izquierdo peruano recibió sus honorarios y no fue más a entrenar. Al cumplir dos meses sin recibir su pago en Tiburones Rojos, encontró un motivo justificante para culminar su relación con el equipo al que llegó este año.

Iván Santillán en México

Iván Santillán llegó a Veracruz a inicios de este año, tras los buenos números que generó en Real Garcilaso, los mismos que le abrieron la puerta para salir del país. Sin embargo, el mal momento económico y deportivo que atraviesa en el club 'rojo' terminaron por quebrar su sueño de jugar en México.



El experimentado deportista quedará como jugador libre, por lo que podrá escuchar ofertas sin que los equipos interesados tengan que negociar su carta pase. Ello le abriría un abanico de posibilidades y no se descarta que pueda volver al fútbol peruano.



Liga 1: resumen de la fecha 13 del Torneo Clausura. (América TV)

► Cobró y se fue: Iván Santillán dejó de ser jugador de Veracruz de México



► Iván Santillán y los jugadores del Veracruz llegaron por su cuenta al duelo ante Alebrijes [VIDEO]



► Iván Santillán y los jugadores del Veracruz llegaron por su cuenta al duelo ante Alebrijes [VIDEO]



► Universitario | Jean Ferrari analiza solicitar la no convocatoria de Alberto Quintero en la fecha FIFA



► DT de Puebla, Juan Reynoso dejó polémica frase tras caer por 2-0 ante América por la Liga MX [VIDEO]