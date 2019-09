Javier Arce: "Mi renuncia a Binacional es irrevocable, no hay vuelta atrás"

Se despidió antes de tiempo. Javier Arce renunció al cargo de director técnico de Binacional , a antes de jugarse la Fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. El 'profe' que llevó al plantel de Juliaca a coronarse campeón del Apertura manifestó que no va a retroceder en su decisión, pese al enorme cariño que se afianzó en el equipo.

"Estoy resolviendo mi trato que tenía con Binacional hasta fin de año. Es una decisión tomada, no quiero ahondar, simplemente no comparto muchas cosas y, por ello, prefiero estar a un lado" manifestó Arce para GOLPERU. Además, comentó que todo el comando técnico que lo acompañó también renunció con él.

Previo al inicio del Torneo Clausura, los rumores de su salida fueron más evidentes, especialmente, luego de conocerse que su contrato o sería renovado por la directiva de Binacional. Aún así, el técnico peruano se quedó las primeras cinco fechas del campeonato para dirigir el equipo con el que se llevó el título del Apertura.

"Mi renuncia es irrevocable, no hay vuelta atrás. Yo ya había tomado la decisión algunos días atrás y se dio hoy. Mañana hablaré con los jugadores, vale la pena tomarse un tiempo y explicarles los temas. Me hubiese gustado terminar este proyecto, pero a veces no se puede", agregó Arce.

Javier Arce llegó a Binacional para esta temporada y llevó a este equipo a ser campeón del Torneo Apertura, título que le aseguró un cupo a la próxima Copa Libertadores 2020, solo tenía quedefinir en el cuadrangular final si pasaba a la fase previa o a la ronda de grupos de este torneo.

