La detención preliminar de Joel Raffo ha generado un terremoto en Sporting Cristal, sobre todo en el hincha de a pie, que masticaba la bronca de no haber ganado el título nacional y que ahora ha vuelto a enfadarse por cómo el club de sus amores es ligado -de manera indirecta- a una investigación de la Fiscalía. El presidente del elenco cervecero fue intervenido por las autoridades por su posible vinculación con la organización criminal ‘Los Galácticos’, la cual estaría liderada por Agustín Lozano y que habría cometido diversos delitos, como lavado de activos, extorsión y corrupción.

Aunque son 14 imputaciones ligadas al caso de ‘Los Galácticos’ Guillermo Montoro, gerente legal de Sporting Cristal, señaló en diálogo con RPP que el dirigente bajopontino solo está vinculado en dos de los hechos: en su participación en el proyecto de comercialización de los derechos audiovisuales y una comisión organizadora de competiciones. Si bien ambas están ligadas a los derechos de TV de la Liga 1, la segunda imputación es la que causa mayor polémica por un presunto conflictos de intereses por una vinculación de un familiar con este tema.

La figura de Diego Fernando Delgado Raffo forma parte del caso relacionado a Joel Raffo por tratarse de su primo y un personaje importante en la licitación sobre los derechos de televisación del fútbol peruano. El familiar del dirigente de Cristal fungió de representante legal en el Perú de la empresa Prisma, la cual asesoró a 1190 Sports en el concurso. Una información que Guillermo Montoro, según su versión, reveló que se enteraron hace poco.

“La Federación contrató a una consultora chilena llamada Prisma para que se encargue de llevar el proceso de licitación privada. Justo, da la casualidad que en ese tiempo, en el 2020, la empresa no tenía cómo mandar a un representante legal a Perú para que firme los contratos que había celebrado con la federación de consultoría para asesorarlos en el proceso de licitación de los derechos de televisión, y pide una recomendación a un estudio. Este estudio recomienda al abogado Diego Fernando Delgado Raffo, que si bien es familiar de Joel Raffo, hoy -por primera vez- nos hemos enterado de que había sido nombrado abogado temporal para que firme unos contratos específicos aquí por parte de la empresa Prisma. No teníamos conocimiento”, afirmó Montoro.

En esa misma línea, el gerente legal del club desmintió que Joel Raffo tenga alguna vinculación con Julio Gianella Raffo, representante de 1190 Sports, un hecho que la Fiscalía ha relacionado para el caso. “Se conocen después de que surgió este tema. No son familiares. No se han visto en su vida antes. Y la Fiscalía atribuye algún tipo de familiaridad, pero no existe”, declaró.

Pronunciamiento de Sporting Cristal

Luego de la detención preliminar de Joel Raffo, la institución celeste se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado, el cual está dividido en tres puntos. Eso sí, en resumen, señalan su total colaboración con la justicia afín de esclarecer los hechos y confían en la liberación del dirigente bajopontino. “Dichas diligencias están relacionadas exclusivamente con las investigaciones acerca de supuestas irregularidades en el proyecto de comercialización de los derechos audiovisuales de la Liga 1 y, a raíz de la vinculación de Joel Raffo con la Comisión Organizadora de Competiciones de la FPF”, publicaron.

Asimismo, mostraron su total disposición para seguir contribuyendo con la justicia, pero además dejaron como mensaje final la confianza que tienen en que Joel Raffo saldrá libre de todo cargo que se le imputa. “Como lo hemos venido haciendo desde el inicio de las investigaciones, nuestra institución seguirá colaborando en todo lo que le corresponda en pro de la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, confiamos en el trabajo prolijo y responsable de las autoridades jurisdiccionales, en que la verdad prevalecerá y que el presidente será absuelto de toda responsabilidad”, concluyeron.

¿Qué delitos se le imputan a Joel Raffo?

Según las autoridades, los delitos que se imputan a los detenidos incluyen fraude en la administración de personas jurídicas, lavado de activos y corrupción en el ámbito privado, entre otros. El caso sigue siendo investigado, y los encargados continúan con las diligencias para esclarecer la implicación de los acusados en la red criminal vinculada al fútbol peruano.

Este operativo se llevó a cabo de manera simultánea, con el allanamiento de la vivienda del presidente de la FPF en el distrito de San Borja, así como de las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis. Es importante precisar que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, esta presunta red criminal estaría compuesta por Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal; Giselle Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martín Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel, exsecretario de la FPF; Genaro Miñán, presidente de la Liga de Tumbes y Juan Carlos La Rosa, exfutbolista.

Todos los mencionados estarían implicados en actos de corrupción y serían testigos clave en el caso, motivo por el cual fueron detenidos de manera preliminar. Esto se debe a que, en el marco de las investigaciones, el Ministerio Público encontró que Lozano habría repartido dinero y perdonado deudas a clubes de fútbol y ligas departamentales por un monto de 8.3 millones de soles.

Además, el Ministerio Público señala que Agustín Lozano y sus asociados intentaron apropiarse de los derechos de transmisión televisiva de los partidos de la Liga 1-2023, perjudicando a los clubes de la primera división del fútbol peruano y extorsionando a sus directivos para lograrlo. Se afirma que el grupo buscaba limitar el derecho a la imagen y contratación de los clubes con el objetivo de que todo el dinero generado por los derechos de transmisión fuera administrado exclusivamente por Lozano.

