El fútbol peruano está lejos de ser potencia a nivel sudamericano, opinó este viernes Juan Reynoso, estratega de Cruz Azul, quien se animó a decir que incluso los equipos bolivianos están demostrado mayor competitividad.

La Liga 1 aún no cuenta con el nivel de otras competiciones de la región, señaló el técnico desde México en conferencia de prensa, inconforme con la actualidad del balompié nacional.

“La exigencia de la Liga peruana está muy por debajo de todo lo que es Sudamérica. Todavía vemos partidos con mucho tiempo, espacio para recibir, no vemos jugadores tan dinámicos. Nosotros mismos consentimos en jugar al ritmo de la antigua”, criticó Reynoso, que acumula nueve victorias al hilo con ‘La Máquina’ como líder de la Liga MX.

“Si no cambiamos el chip en la exigencia y los jugadores en comprometerse a un mejor cuidado, la vamos a seguir pasando mal. Nos superó ya y por mucho Ecuador, Venezuela y hasta Bolivia tiene un fútbol más dinámico”, añadió en su análisis.

El exdefensor de la selección peruana también se refirió a la continuidad de Alianza Lima en Primera tras reclamar ante el TAS una irregularidad de la FPF.

“No es una respuesta fácil. Uno quisiera que los temas se resuelvan en nuestros país y no en instancias superiores. Creo que si evaluamos toda la situación, si Alianza hace todas las cosas bien, no debería descender. Me agrada que este en el lugar que se merece”, comentó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.