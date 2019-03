El arrollador inicio del ‘Poderoso del Sur’ en la Liga 1 que te sorprenderá

Desde la primera jornada de la Liga 1 se ha visto buenas jugadas, faltas, goles e invictos. Pocos equipos pueden jactarse de mantener una racha ganadora y goleadora como lo tiene Binacional este año, pues desde el primer partido sumó su primera victoria ante César Vallejo, sin que le lleguen a anotar ningún gol, incluso, hasta el cierre de la tercera fecha.

Binacional es uno de esos equipos al que se le ha visto crecer con el pasar de las temporadas y de los pocos que tienen al mando a un técnico peruano, como lo es Javier Arce, que llegó este año al cuadro puneño, luego de pasar por equipos como Unión Comercio, UTC, Unión Huaral, entre otros.

Al ver la campaña del ‘Poderoso del Sur’ durante estas primeras fechas se podrá observar el compañerismo de cada uno de sus jugadores y el toque preciso para lograr el mayor número de anotaciones. Este tipo de juego le ha valido al plantel de Arce no solo los 9 puntos del torneo (por estar invicto), sino que tiene a su favor 8 anotaciones y 0 en contra, alcanzando un récord que no se había registrado desde Cienciano en el 2011.

Se pone poderoso: Binacional goleó 3-0 a Municipal y se convirtió en el nuevo líder de la Liga 1 [VIDEO]

El plantel de Cienciano, dirigido aquella primera mitad del año por Marcelo Trobbiani, tuvo un torneo Apertura de película. Arrancó los tres primeros partidos invictos; el primero ante Sport Huancayo como anfitriones, ganando 1-0 con gol de Sergio Ibarra. Para el segundo duelo, a pesar de estar de visitantes, se fue con todo y goleó a Melgar 0-4 en el Monumental de la UNSA.

El siguiente encuentro tampoco quiso quedarse chico y ‘El Papá’ arremetió el arco de Sport Boys con tres golazos de Edwin Retamoso, Diego Bustamante y Luis Ojeda, respectivamente. No obstante, a pesar del buen inicio en el torneo, Cienciano no pudo mantenerse firme y no logró alcanzar ningún título ese año.

Binacional goleó 3-0 a Municipal en Juliaca. (Fuente: GOLPERU)

Este récord curiosamente también lo tiene Binacional, pues en el primer encuentro de sumó su primer gol en la Liga ante César Vallejo, a cargo de Donald Millán, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Luego, el cuadro puneño viajó hasta el Callao para medirse ante Cantolao para la segunda fecha del torneo, donde al final dejaron su marca y arremetieron con 4 golazos, de Aldair Rodríguez, Donald Millán (segundo gol del torneo), Yorkman Tello y Roque Ariel.

Para este último partido, el ‘Poderoso del Sur’ no quiso quedarse atrás y terminó el duelo con 3 anotaciones, a cargo de Donald Millán (tercer gol en la Liga 1), Andy Polar y Jefferson Collazos. Estos resultados son idénticos a los que tuvo Cienciano (1° partido: 1-0; 2° partido: 0-4; 3° partido: 3-0) y suman un récord para la estrenada Liga 1; no obstante, hay historias que no se quieren volver a ver.

Binacional tiene la gran tarea de continuar en el torneo con el mismo empuje y garra que ha venido demostrando hasta ahora. Esta racha ganadora demuestra que no importa el origen de los equipos, sino la determinación y el trabajo conjunto lo que se concreta en triunfos como los que se ha visto hasta la fecha. Habrá que seguir la campaña del ‘Poderoso del Sur’.

