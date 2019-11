Así se definirá la pelea entre Alianza, Universitario y Cristal por el título del Torneo Clausura

A pesar de su empate ante Alianza Universidad en la decimocuarta jornada del Clausura de la Liga 1,Alianza Lima conservó el liderato del certamen y depende de sí mismo para asegurar su presencia en la definición del título nacional; pero su ventaja sobre Universitario y Sporting Cristal , segundo y tercero, respectivamente, no le concede margen de error.

El cuadro blanquiazul no tiene una tarea sencilla, ya que aún debe visitar a Binacional en Juliaca, recibir a Sport Huancayo en Matute y cerrar frente a Unión Comercio en Moyobamba.

Universitario de Deportes, que desaprovechó una oportunidad ideal para recuperar la punta de la tabla al perder con Municipal, está a solo un punto de Alianza Lima, líder con 28 unidades.

Los cremas, a diferencia de blanquiazules y celestes, solo saldrán de casa una vez en las tres fechas restantes de la competición.

Sporting Cristal, tercero a tres puntos de Alianza, es el más complicado de los equipos más populares del fútbol peruano.

¿Qué partidos le quedan por disputar a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

Alianza Lima / 28 puntos:

Fecha 15: Binacional vs. Alianza Lima (Juliaca)

​Fecha 16: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Lima)

Fecha 17: Unión Comercio vs. Alianza Lima (Moyobamba)

Universitario / 26 puntos

Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC (Lima)

​Fecha 16: UTC vs. Universitario (Cajamarca)

Fecha 17: Universitario vs. Real Garcilaso (Lima)

Sporting Cristal / 25 puntos

Fecha 15: Melgar vs. Sporting Cristal (Arequipa)

​Fecha 16: Sporting Cristal vs. Alianza Universidad (Lima)

Fecha 17: Binacional vs. Sporting Cristal (Juliaca)

Torneo Clausura | Tabla de posiciones:

