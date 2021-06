Para los ojos del mundo, los tres goles que anotó Kiara Larrea frente a Sport Boys, hace una semana, son su mejor carta de presentación. Marcó un ‘hat-trick’ con la César Vallejo, equipo que no deja de escribir sus mejores poemas en la Liga Femenina: el último sábado logró ubicarse en la tercera casilla tras vencer 1-0 a Deportivo Municipal. Ya dejaron en claro que pelearan el torneo.

Ahora, para los ojos de la familia Larrea Salcedo existe un recuerdo que nunca podrán olvidar, pues marcó el inicio de este difícil camino que recorrieron junto a Kiara, hoy la futbolista con mejor cifra de goles en el cuadro ‘Poeta’ y que tuvo pasado en La Florida y en La Victoria.

Corría el domingo 11 de mayo del 2014, Fuerza Cristal (actual Sporting Cristal) se enfrentaba a Universitario de Deportes en el campo anexo de La Videna. En aquel entonces no habían cámaras de televisión que retraten los mejores momentos del Fútbol Femenino. Entonces, los únicos registros dependían de la destreza de los padres de familia o amigos para grabar cada jugada con un celular.

Aquel día Kiara Larrea hacía su debut, y lo hizo de la mejor manera: con gol. “Había empezado el primer tiempo y recibí la pelota cerca del área. En ese momento pensé ‘es ahora o nunca’ y le pegué al balón. Dejé colgada a la arquera. Lo grité, estaba mi papá, mi mamá, fue un momento muy bonito”, cuenta la delantera, quien aquella tarde pudo dar el mejor regalo del día de las madres.

Su mejor equipo: la familia

“Mi mamá me dice que empecé desde los cinco años ‘peloteando’. Yo vivía en una residencial donde casi todos mis vecinos eran hombres. Ellos se ponían a jugar fútbol y yo, por hacer amigos, salía a jugar con ellos. Ahí me di cuenta que me gustaba y era buena”, cuenta Kiara, la intermedia de dos hermanos y la única deportista de la familia.

Y es que la ‘8’ de la Vallejo siempre la tuvo clara. Para ella los prejuicios nunca existieron, y su familia fue su mejor guía en estos casi ocho laños de carrera deportiva. Sus padres observaron el talento de su hija y decidieron inscribirla en la academia Frama en San Borja, donde cada verano asistía a reforzar su talento. Luego la llamaron para jugar en la selección de mayores de su colegio (Santísimo Nombre de Jesús), en Adecore.

Lo que no sabía Kiara Larrea es que a partir de ese momento su vida cambiaría. En quinto de secundaria su entrenador le comunicó que había una convocatoria para la selección sub 17. Fue seleccionada e inmediatamente participó de una gira con Perú y del Torneo Sudamericano. Un año después llega a Fuerza Cristal (2016), luego Alianza Lima (2019) y hoy, su casa, es la César Vallejo.

Los objetivos claros

En Perú, el fútbol femenino todavía no es profesional. Es decir, las futbolistas aún no pueden darse el lujo de vivir solo de este deporte. Por ello, en cierto momento de su vida, algunas deben decidir qué rumbo tomar en su vida: el fútbol o los estudios.

Pero las que deciden quedarse con ambas cosas, saben que no será fácil. La disciplina y el orden serán sus mejores aliados. No hay más. “Estudié en la UPC y he podido decidir seguir estudiando o, tal vez, especializarme en marketing deportivo o irme a estudiar a otro lado, pero elegí seguir jugando fútbol por el gran amor que siento por él. Es un sacrificio porque hay que cuidarse, tener horarios, comer bien, pero todo vale la pena”, dice la delantera de César Vallejo.

Aún así, su camino no ha sido nada fácil. En el 2019 una lesión la alejó del campo durante seis meses, y le impidió estar en las finales contra Universitario en el estadio Nacional. “En la primera no pude estar porque seguía lesionada, pero en la segunda ya tenía el alta. Aún así, por precaución, decidieron no convocarme. Sabía que eran partidos importantes. Tuve que ser paciente”, lamenta.

El reto

A sus 24 años, Kiara Larrea sueña. Y mucho. Con la Liga Femenina televisada, las jugadoras peruanas tendrán más posibilidades de salir al extranjero, y ¿por qué no? cumplir aquellas metas que de pequeñas parecían casi imposibles de conseguir. “La verdad, me encantaría irme a Europa, jugar en el Barcelona y dedicarme solo a eso, ¿por qué no? Es bonito soñar”, dice Kiara, quien confiesa ser hincha del elenco azulgrana y de Lionel Messi.

“He sufrido como cualquier hincha cuando Messi estuvo a punto de irse el año pasado, pero también creo que ya llevamos bastantes años dependiendo de él. El equipo no llega a reaccionar desde que se fue Iniesta, Xavi, incluso el mismo Neymar. La forma en la que se pierde, sobre todo, es de lo que todos hablan, porque dan la impresión de que son unos muertos, que no la pelean. Cómo juega el equipo es lo que más duele”, sentenció Kiara, quien no deja de soñar y tampoco de romper las redes en la Liga Femenina.





