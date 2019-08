El análisis y qué le dejó los Juegos Panamericanos a las Selecciones Peruanas

Muchas cosas por mejorar. La Selección Peruana de Mujeres (Adulta) y Hombres (Sub 22) quedaron eliminadas en la fase de grupos en los Juegos Panamericanos. Ambas escuadras apenas sumaron un punto, anotaron dos goles y jugarán por no quedar últimas en la tabla general. La femenina se despedirá el martes ante Jamaica y la masculina, el miércoles con Ecuador, ambas a las 10:00 am. Estas fueron las conclusiones que nos dejó su paso en Lima 2019.

Selección Peruana Femenina

La Selección Peruana Femenina tuvo a Lima 2019 como mejor excusa para, al fin, jugar su segundo torneo oficial de local en sus 21 años de historia. Lo más importante para rescatar quizás no estuvo dentro de la cancha: al fin se logró una conexión entre las futbolistas y la hinchada, quienes se identificaron con ellas. El debut, ante Argentina, fue su partido con más asistentes en un estadio en casa.

En el juego, la bicolor fue claramente de menor a mayor. De un tímido debut ante Argentina cerró a un cierre de fase grupal con mucha confianza ante Panamá. Ante la albiceleste, las dirigidas por Doriva Bueno demostraron mucho amor por la camiseta, incluso en las peleas por el balón, pero estuvieron imprecisas tácticamente, en los pases y en las definiciones al arco. Esta última fue la piedra en el zapato de los tres partidos.

El primer tiempo del partido ante Costa Rica fue gigante. Las once futbolistas estuvieron impecables en el orden táctico y juego colectivo. Al fin se vio a nuestro conjunto femenino en un nivel superlativo. Maryory Sánchez destacó en el arco con sus importantes intervenciones. Perú lo ganó por 1-0 con gol de Steffani Otiniano. Lástima que la segunda parte fue casi un calco del debut y las centroamericanas voltearon el duelo.

Claramente superior a su rival, la falta de definición evitó que la bicolor derrote a Panamá en su despedida de la fase de grupos. El colectivo de Perú siguió en mejora, lo que permitió el dominio ante su rival. Steffani Otiniano, otra vez, dijo presente en el marcador. Eso sí, con un poco más de trabajo y ritmo pueden lograr mejores cosas. No pinta mal el futuro de la Selección Femina, ojalá esta vez no sea una errada expectativa como lo fue después del casi exitoso Sudamericano de 2003.

Steffani Otiniano marcó el gol del empate en el partido por los Juegos Panamericanos. (Video: TV Perú)

Selección Peruana Masculina

Por nombres, preparación y hasta lo que significa tener a Nolberto Solano como entrenador, las expectativas con la Selección Peruana Sub 23 eran altas. Por más que no era un torneo clasificatorio a Tokio 2020, los Juegos Panamericanos parecían ser un buen medidor para el Pre-Olímpico del próximo año. La bicolor masculina también quedó en fase de grupos, evidenciando muchas carencias.

Con mucha dificultad en la zona defensiva y con un pobre ataque, la Selección Peruana fue sorprendida por Uruguay en su debut. Dos goles en el primer tiempo bastaron para desnudar las deficiencias de los dirigidos por Nolberto Solano. La defensa nunca se entendió y el tridente ofensivo en el ataque estuvo muy lejos de complicar a los rivales.

Las cosas mejoraron ante Honduras. Perú estuvo adelante en el marcador gracias, en especial, a algunas individualidades en el ataque. Kevin Quevedo demostró que puede ser un futbolista convocable para la mayor, cuando decidió asumir el rol de protagonista en el ataque. Aún así se dejó empatar cuando estaba ganando por dos goles de diferencia al minuto 90'.

Cuando la bicolor debió ser más fuerte, mostró su lado vulnerable. Jamaica, ya sin nada que hacer en el torneo, ganó de manera contundente por 2-0 y dejó a los dirigidos por Nolberto Solano en el último puesto del grupo. En el juego, Perú parecía ser el equipo que ya estaba en semifinales y nunca complicó a los caribeños. Muy bajo en todas sus líneas, nuestro combinado patrio fue dominado en todo el partido, sin mostrar algún síntoma de mejoría.

En cara al reto más cercano, el Pre-Olímpico de enero 2020, la Selección Peruana Sub 23 tiene muchas cosas por mejorar en el juego, así como varios meses para trabajar en ello. Hubieron algunas ausencias, pero nada parece justificar solo sumar un punto en la fase de grupos de los Panamericanos que se jugaron en casa. Los Juegos Olímpicos de Tokio son el objetivo.

Perú solo anotó dos goles en sus primeros tres partidos de Lima 2019. (Foto: GEC / Video: TV Perú)

