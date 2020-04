En esta cuarentena han surgido retos en redes –por cierto, la vida sin retos en redes > la vida con retos en redes– y hay uno que me ha llamado la atención: el de elegir a las selecciones históricas de cada país. Así que procedo a lanzar mi humilde equipo de jugadores que vi con la Selección Peruana. Ojo con el ‘vi’, porque no van a faltar los que cuestionen por qué no incluí al ‘Patrón’ José Velásquez, a Héctor Chumpitaz o al ‘Nene’ Teófilo Cubillas. Lamentablemente, mis recuerdos corren desde los años 90.

En el arco, me quedo con Pedro Gallese, con el respeto de los ‘viejos’ Julio César Balerio y Óscar Ibáñez. Al ‘Pulpo’ le he visto dos partidos de 10 puntos y varios de 8 y 9, cosa que no me sucedió con los otros. De zagueros los pongo a Alberto Rodríguez y al ‘Cabezón’ Juan Reynoso, y mando a la banca a Miguel Rebosio. Por la derecha a Luis Advíncula –con esa velocidad y potencia no he visto otro– y por izquierda a Juan Manuel Vargas, quien en su mejor momento era una ‘locomotora’ (háganse un favor y vean sus mejores goles en Europa).

Al medio empiezan los problemas. Para recuperar, me quedo con Juan Jayo, pese a que Renato Tapia y Pedro Aquino tienen un nivel altísimo. Nolberto Solano iría por derecha y Edison Flores –determinante en varios partido el ‘Orejas’– por izquierda. De ‘10’, completando el ‘rombo’, sin objeción, al ‘Chorri’ Roberto Palacios. Arriba, jugaría con Jefferson Farfán como segundo delantero y Paolo Guerrero de punta, obvio. Completaría la banca con Jorge Soto –polifuncional de aquellos–, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún –entre los suplentes con mucho dolor–, Christian Cueva y Flavio Maestri. Lo que sí es clárisimo es que Ricardo Gareca sería el técnico. Si este ‘11’ no te convence, chévere. Lo lindo de este tema es que todos tienen puntos de vista distintos y se puede debatir.