A sus 24 años, Lucas Monteiro no la ha tenido fácil en el fútbol profesional. Lesiones y diversas circunstancias no le han permitido debutar en primera división, y darle así rumbo definido a su carrera como futbolista. Sin embargo, al igual que padre (Julinho), nunca agacha la cabeza y ha sabido afrontar cada dificultad con gran responsabilidad. Tiene claro que pronto llegará su momento y podrá demostrar todo lo que se habló de él en algún momento mientras era juvenil, tiempo donde pasó varios meses entrenando en Arsenal y Tottenham Hotspur.

Actualmente pertenece a Sport Boys del Callao, club con el que espera el debutar y poder sumar en los objetivos que tiene planteados el plantel de Marcelo Vivas. Este tiempo de cuarentena lo aprovecha al máximo para ponerse a punto fisicamente para el reinicio de los entrenamientos de la Liga 1. Lucas se tomó un tiempo para contarle Depor todos los detalles de su auspicioso paso por el fútbol inglés, del cual guarda el más grato de los recuerdos.

¿Cómo así se dio tu llegada a Inglaterra?

La primera vez que voy a Londres fue cuando tenía 13 años y fui a visitar a mi mamá. Como estuve más de dos meses, busqué un lugar donde jugar al fútbol y encontré un parque muy cerca a mi casa. Fui así que me puse a jugar con chicos de mi edad. A la tercera semana se me acercó un señor y me dijo que tenía una academia de fútbol, quería que vaya a probarme.

¿Qué pasó después?

Estuve entrenando un corto tiempo en esa academia y este personaje me dice que me va llevar a un campeonato con el equipo competitivo de la academia. Me señaló que en dicho torneo iban a estar scouts de distintos equipos. Me animé y fui al campeonato. Recuerdo que fueron tres partidos y anoté tres goles. Terminando el torneo el señor de la academia me dijo que me había conseguido una prueba en el Arsenal FC.

¿Y cómo te fue en la prueba?

Hice una prueba de dos semanas, la cual pasé. Finalmente me quedé tres meses entrenando en el club. No podía firmar porque no tenía pasaporte comunitario ni tampoco era residente. Al tercer mes como no podía competir por el tema contractual, decidí regresar a Perú. El equipo me dejó las puertas abiertas.

¿Cómo terminaste firmando por Tottenham?

Sucede que tiempo después mi madre consiguió la residencia y como era menor de edad también la obtuve yo. A los 16 años regreso a Inglaterra con la expectativa de poder llegar otra vez al Arsenal. Tuve que pasar otra prueba, pero esta vez se extendió casi un mes y se demoraban en darme una respuesta. Fue así que mientras seguía esperando la respuesta del Arsenal, jugamos un amistoso con Tottenham y me fue muy bien. Un scout de ese club me preguntó si tenia contrato con Arsenal y le dijo que no. Me dijo que el día siguiente vaya a Tottenham para firmar un contrato.

¿Evaluaste la propuesta teniendo en cuenta que aún quedaba la opción del Arsenal o firmaste de inmediato?

Lo conversé con mi papá y mi representante, quien me dijo que en Arsenal se estaba demorando mucho y que no sabía porque. Terminé firmando un contrato de tres años con Tottenham. Fue una gran experiencia. Muchos partidos, viajes, enfrentamientos a equipos y compartí camerino con jugadores que hoy en día está en Premier League. Por ejemplo con Harry Winks, quien el año pasado jugó la final de la Champions League.

¿Tuviste la chance de cruzarte con alguna estrella del equipo por aquel entonces?

Si claro. Por eso años estaba Luka Modric, Gareth Bale, Sandro, Gio dos Santos. Realmente que disfrute bastante esa experiencia.

¿Por qué decidiste regresar al Perú?

Mi madre se tuvo que mudar a Estados Unidos y yo me tuve que mudar a la casa del equipo. Era joven y estaba solo. Me paso factura adaptarme en todo sentido. Tomé la decisión de regresarme. Conversé el tema con el jefe de menores y me propusieron mandarme a Portugal para ir adaptándome a Europa, pero yo ya había tomado la decisión, quería regresar a Sporting Cristal y debutar en el club.

