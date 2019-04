Melgar vs. San Lorenzo EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2019

Melgar vs. San Lorenzo | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA FOX SPORTS 2 | FACEBOOK LIVE | VER GRATIS | se enfrentan nuevamente desde el debut, esta vez por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2019. Ambas escuadras se medirán este martes 9 de abril en ‘El Nuevo Gasómetro’ de Argentina a las 7:30 p.m. El cotejo será transmitido a través de FOX Sports 2. Todas las incidencias las encontrarás en Depor.com.

Melgar vs. San Lorenzo medirán fuerzas, esta vez en tierras albicelestes. Los rojinegros llegaron con firme determinación de ganar, pero no lo tendrán sencillo. San Lorenzo está como líder del grupo F con 7 puntos y no permitirá que la victoria se les escape de las manos en casa.

El cotejo de Melgar vs. San Lorenzo determinaría el pase virtual de alguno de los equipos. En ese sentido, Jorge Pautasso indicó que no descarta la posibilidad de clasificar a los octavos de final. “Hoy estamos luchando por el segundo lugar, veremos los partidos a seguir”, manifestó previo al encuentro.

Melgar llega como tercero del Grupo F. Ha sumado una victoria, un empate y una derrota en lo que va del torneo, por lo que ha sumado 4 puntos en el acumulado. Sin embargo, a pesar de la ventaja, a comparación de Alianza Lima o Sporting Cristal, su pase a la siguiente ronda aún es incierto, pues faltarían dos fechas más para determinar a los equipos que pasen a octavos de final.

La hinchada blanquirroja recibió a Melgar en Argentina, previo al duelo ante San Lorenzo, por la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Jorge Pautasso llegaron a suelo gaucho el sábado para prepararse para este importante partido, donde busca sumar los tres puntos que le permita colocarse segundo en la tabla de posiciones del Grupo F.

El ‘Dominó’ ganó 1-0 ante Junior de Barranquilla, la pasada fecha del torneo. A los 72 minutos del cotejo, se reavivó la esperanza con el remate de Giancarlo Carmona que le dio los tres puntos al plantel de Jorge Pautasso. Pese a la presión de ambos equipos por sumar goles, aquella noche donde se vio una mayor profundidad ofensiva por parte del Melgar.

Por su parte, San Lorenzo de Almagro llega a este importante partido como líder del Grupo F y tras ganarle 1-0 a Palmeiras en la tercera fecha de la Copa Libertadores. Marcelo Herrera fue el encargado de hacer vibrar a la hinchada argentina a los 50 minutos, con el remate que rompió la racha de malos resultados que tuvo el cuadro azulgrana.

San Lorenzo tiene todas las chances de pasar a los octavos de final. Con 7 puntos en el acumulado, solo haría falta una victoria más para tener el pase virtual a la siguiente ronda. Los argentinos han sumado dos victorias y un empate, este último ante Melgar y sin goles en Arequipa.

Melgar vs. San Lorenzo: partidos anteriores

► Partidos previos de Melgar en la Copa Libertadores:



02/04/19: Melgar 1-0 Junior

12/03/19: Palmeiras 3-0 Melgar

05/03/19: Melgar 0-0 San Lorenzo

26/02/19: Caracas 2-1 Melgar

19/02/19: Melgar 2-0 Caracas



► Partidos previos de San Lorenzo en la Copa Libertadores:



02/04/19: San Lorenzo 1-0 Palmeiras

13/03/19: San Lorenzo 1-0 Junior

05/03/19: Melgar 0-0 San Lorenzo

21/09/17: Lanús 2-0 San Lorenzo

13/09/17: San Lorenzo 2-0 Lanús



Melgar vs. San Lorenzo: horarios del mundo

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) | FOX Sports

22:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay | FOX Sports

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil | FOX Sports

01:30 horas - Reino Unido (10 de abril)

02:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia (10 de abril)

Melgar vs. San Lorenzo: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas San Lorenzo Empate Melgar Te Apuesto 1.15 6.00 12.00 Bet365 1.40 4.20 9.00 Betsson 1.38 4.50 7.95 InkaBet 1.40 4.70 9.50

Melgar vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, Christian Ramos, Leonardo Mifflin; Johnny Vidales, Joel Sánchez, Alexis Arias, Ángel Romero, Hideyoshi Arakaki y Bernardo Cuesta.

DT: Jorge Pautasso.

San Lorenzo: Fernando Monetti - Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez - Román Martínez, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani - Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Rubén Botta o Nicolás Reniero.

DT: Jorge Almirón.

