Melgar vs. San Lorenzo EN VIVO por la Serie F de la Copa Libertadores

Melgar vs. San Lorenzo | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA FOX SPORTS | VER GRATIS | se miden este martes por la primera jornada de la Copa Libertadores , a las 5:15 p.m. en el estadio Monumental de la UNSA. El ‘Dominó’ va por su primera victoria en la Serie F ante el cuadro argentino, luego de un largo camino para lograr su clasificación a la fase de Grupos. Jorge Pautasso alista a sus mejores jugadores y armará su once en base a los resultados obtenidos en las fases preliminares.

El duelo de Melgar vs. San Lorenzo no será sencillo, aunque se tengan algunos factores a favor. Melgar tendrá la ventaja de estar de local, con un estadio en altura y con un equipo preparado específicamente para este duelo, luego de la reprogramación de su encuentro ante UTC, para el 20 de marzo. No obstante, el cuadro argentino no se quedará atrás y buscará sumar los primeros puntos.

Melgar vs. San Lorenzo también podría contar con algunas sorpresas. Tras saberse de la lesión en el brazo izquierdo de John Narváez , se abrió la posibilidad de contar con Christian Ramos en la defensa. Como se sabe, el seleccionado peruano llegó a Arequipa para firmar por los rojinegros hasta finales de junio, por lo que estará presente en la campaña copera del ‘Dominó’.

El que sí arrancaría como fijo para este importante encuentro es Carlos Cáceda, quien ha tenido muy buenas presentaciones en el camino hacia la clasificación de la fase de Grupos. Además de él, también estarían Alexis Arias para el medio campo y Hideyoshi Arakaki para el ataque.

Los rojinegros, al mando de Jorge Pautasso, tuvieron un caluroso recibimiento en el aeropuerto a su llegada a Lima y en Arequipa, tras alcanzar la clasificación a la Serie F de la Copa Libertadores ante Caracas FC. Si bien el partido de vuelta no fue una de las mejores presentaciones del ‘Dominó’, algo es seguro, no dejarán que se repita la historia en casa.

Por su parte, San Lorenzo llegará a Arequipa inmenso en una crisis futbolística que empezó a finales del año pasado. Hasta su último encuentro (ante Argentinos, por la Superliga) va sumando 12 partidos sin ganar (tres empates y siete caídas) y está entre los tres últimos equipos del torneo.

Aunque ello no garantiza que el partido esté a favor de Melgar, son varios factores que sí influyen en el rendimiento de un plantel, principalmente en la confianza. Muchos medios analizaron el desempeño de los dirigidos por Jorge Almirón y concuerdan que aún no llegan a encajarse como equipo.

Melgar vs. San Lorenzo será un partido no apto para cardiacos. Ambas escuadras llegarán bajo una constante presión por el debut en la fase de Grupos de la Copa Libertadores, además, serán observados muy de cerca por parte de sus contrincantes de la Serie F, que son Palmeiras y Junior de Barranquilla.

Últimos partidos de Melgar

13/02/19 U de Chile 0-0 Melgar – Copa Libertadores

17/02/19 Melgar 0-3 Municipal – Liga 1

19/02/19 Melgar 2-0 Caracas – Copa Libertadores

23/02/19 Ayacucho 1-1 Melgar – Liga 1

26/02/19 Caracas 2-1 Melgar - Copa Libertadores



Últimos partidos de San Lorenzo

25/01/19 Defensa y Justicia 1-0 San Lorenzo – Superliga Argentina

02/02/19 San Lorenzo 0-0 Independiente – Superliga Argentina

16/02/19 San Lorenzo 1-1 Newell’s Old Boys – Superliga Argentina

23/02/19 Belgrano 0-0 San Lorenzo – Superliga Argentina

01/03/19: San Lorenzo 2-3 Argentinos Juniors – Superliga Argentina



Melgar vs. San Lorenzo: horarios del mundo

México: 4:15 pm

Perú: 5:15 pm

Colombia: 5:15 pm

Ecuador: 5:15 pm

Venezuela: 6:15 pm

Bolivia: 6:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Uruguay: 7:15 pm

Paraguay: 7:15 pm

Chile: 7:15 pm

Brasil: 8:15 pm

Reino Unido: 10:15 pm

España: 11:15 pm

Japón: 7:15 am (6 de marzo)



Melgar vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Melgar: C. Cáceda; G. Carmona, C. Ramos, C. Neyra, D. Villalba; J. Vidales, A. Arias, J. Sánchez, A. Romero; B. Cuesta; J. Pósito.

Entrenador: Jorge Pautasso.

San Lorenzo: F. Monetti; A. Herrera, F. Coloccini, M. Senesi, D. Pérez; R. Botta, G. Poblete, R. Martínez, A. Rentería; G. Castellani y N. Reniero.

Entrenador: Jorge Almirón.



La Copa Libertadores inicia con muchos partidos atractivos por fase de grupos.

