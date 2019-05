Melgar vs. U. Católica EN VIVO Y EN DIRECTO por el cierre de llave de la Copa Sudamericana 2019

Melgar vs. U. Católica EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA DIRECTV SPORTS | ONLINE | VER GRATIS | se enfrentan nuevamente en un duelo electrizante, ya que los rojinegros buscarán 'el milagro' en el Monumental de la UNSA, por la Copa Sudamericana 2019. Con seis goles en contra, tras el partido de ida en Quito, el plantel arequipeño irá por las anotaciones del descuento, aunque no la tendrá fácil. Todas las incidencias del antes, durante y después del partido las encontrarás en Depor.com.

¿Cuándo y dónde jugarán Melgar vs. U. Católica por la Copa Sudamericana 2019?

Melgar vs. U. Católica se miden en el duelo de vuelta. Esta vez, el encuentro será en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, a las 5:15 p.m. (hora peruana). Este partido, así como todos los encuentros de la Sudamericana, será televisado vía DirecTV Sports.

Melgar vs. U. Católica se vuelven a ver las caras, tras el duelo de ida en el Atahualpa de Quito. En aquella oportunidad, el cuadro ecuatoriano ganó por seis goles a cero, cifra que propició la renuncia de Jorge Pautasso a la tienda rojinegra.

Melgar llega a este partido, tras ganarle a Sporting Cristal, en la última fecha del Apertura. No obstante, con la salida del técnico argentino, el 'dominó' está en la búsqueda de su cohesión para tratar de levantar cabeza en el torneo local y en la Sudamericana.

¡Si nos levantamos, nos levantamos juntos! 💪🔴⚫️ Este martes recibimos a Universidad Católica de Ecuador 🇪🇨 y tu aliento es primordial.



FBC Melgar 🇵🇪 vs. Universidad Católica 🇪🇨

De momento, los rojinegros han venido preparándose para este partido, que promete ser uno de los más electrizantes, por lo que se tiene en juego. "¿Por qué no pensar en un milagro? Aunque sabemos que eso está lejano. Lo del martes pasado no va a borrar lo bueno que hemos hecho como grupo internacionalmente", afirmó Giancarlo Carmona en una entrevista.

Melgar se encuentra al mando de Marco Valencia, encargado de la división de menores del 'Dominó', tras la renuncia de Jorge Pautasso, el pasado martes. Entre los nombres que suenan para asumir el Comando Técnico está el de Juan Reynoso, que de ser así, tendría el respaldo de los jugadores, con quienes ya trabajó previamente.

U. Católica sabe que la llave está casi cerrada, pues voltear seis goles no será nada sencillo; no obstante, no subestimarán al cuadro arequipeño. De momento, el 'Trencito azul' se encuentra en Arequipa para los entrenamientos previos al cotejo de este martes.

Melgar vs. U. Católica: horarios del mundo

17:15 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:15 horas - Reino Unido

00:15 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

Melgar vs. U. Católica: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas Melgar Empate U. Católica Te Apuesto 2.20 3.10 2.90 Betsson 2.08 3.25 3.20 Inkabet 2.10 3.40 3.50 Bet365 2.05 3.30 3.50 Betfair 1.85 3.25 3.50

Melgar vs. U. Católica: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Christian Ramos, Carlos Neyra, Leonardo Mifflin; Ángel Romero, Nicolás Freitas, Alexis Arias, Dahwling Leudo; Jonathan Vidales y Bernardo Cuesta.

Universidad Católica: Hernán Galíndez; Andrés López, Guillermo De los Santos, Edison Carcelén, Gustavo Cortéz; Facundo Martínez, Andrés Oña, Diego Armas, Jeison Chalá; Walter Chalá y Bruno Vides.

