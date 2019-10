Quiso dar la sorpresa. El autor del gol ante Binacional , John Narváez, comentó la razón por la que decidió llegar a este partido con un cambio de 'look', inspirado en una famosa película animada de Pixar. El defensa de Melgar bromeó que los cambios de color serían su cábala para próximos encuentros.

"Simplemente me cambié de 'look', porque mi hija tiene un parecido a la niña que aparece en la película Monsters Inc., por eso me pinté de este color, ya que la traje esta noche con su pijama. Vamos a ver si eso se convierte en la cábala, porque es la primera vez que la saco a la cancha", explicó John Narváez tras el duelo ante Binacional.

Este cambio de color en el cabello coincidió con la victoria de los rojinegros, luego de cuatros partidos sin poder ganar. Por lo que no tardaron sus compañeros en pedirle que se cambie de 'look' con más frecuencia. "En el equipo me están diciendo que me pinte el pelo más seguido", añadió.

► Melgar ganó 1-0 ante Binacional en Arequipa por el Torneo Clausura [VIDEO]

Respecto al resultado final de esta fecha, el defensa de Melgar mencionó que ayuda al objetivo de seguir peleando por el campeonato. "Tenemos que enfocarnos en lo que nosotros hacemos, sumar los puntos necesarios y ver la posibilidad de alcanzar los primeros lugares o un torneo internacional", concluyó.

El próximo encuentro del cuadro arequipeño será ante Sport Huancayo, el próximo lunes 21 de octubre a las 8:00 p.m. Mientras que el 'Poderoso del sur' vuelve a Juliaca para recibir a Alianza Universidad este viernes 18 a las 3:30 p.m.

John Narváez reveló por qué cambió de 'look' para el partido de Melgar ante Binacional. (Video: Alan Mayta)

► Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 11 del Torneo Clausura



► ¡Aprendió la lección! Alexi Gómez volvió a entrenar con el primer equipo de Melgar



► Melgar: administrador del 'Dominó' presentó su renuncia 'irrevocable' tras derrota ante Alianza Universidad



► Selección peruana | Luis Advíncula sobre Christian Cueva: "La selección no depende de un solo jugador"



► Perú 1-0 Colombia | Selección peruana Sub 23 venció a 'cafeteros' con golazo de Kevin Quevedo