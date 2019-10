Amistosos Internacionales 2019: fechas, horas y canales de todos los partidos de fecha FIFA 2019

Amistoso Internacional FIFA | Esta semana se paralizan diferentes ligas en el mundo para que FIFA tome el protagonismo con los amistosos internacionales como preparación a diferentes competiciones internacionales: Eurocopa 2020, Eliminatorias Catar 2022, Liga de Naciones, entre otras. A continuación, te damos a conocer una información completa de todos los partidos, los horarios y los canales de transmisión para ver fútbol en vivo y en directo de manera segura y legal.

A mitad de semana se inician los amistosos internacionales con un enfrentamiento que tiene un historial destacado. Argentina vs. Alemania juegan el miércoles 9 de octubre desde las 13:45 horas en el Signal-Iduna Park de Dortmund.

Joachim Löw apostará por jóvenes tras una serie de lesionados para el partido contra Argentina en el amistoso internacional. Joachim Löw apostará por jóvenes tras una serie de lesionados para el partido contra Argentina en el amistoso internacional. AFP

Joachim Löw , técnico de la selección de Alemana , descartó el regreso de Matts Hummels y busca el recambio generacional tras una gran cifra de lesionados en el equipo para enfrentar a Argentina en el amistoso internacional fecha FIFA.

A la serie de bajas ya conocida, entre ellos, Jonas Hector y Toni Kroos, lesionado en el partido liguero entre el Real Madrid y Granada, se sumaron hoy las de Matthias Ginter, por una luxación muscular, de Timo Werner, resfriado, y Ilkay Gündogan, lesionado. En total son 10 los jugadores con los que no podrá contar el equipo teutón contra la Albiceleste y ante Estonia por la clasificación a la Eurocopa 2020.

Uno de los partidos que se ha vuelto una rivalidad interesante y que no tiene favoritos es el Perú vs. Uruguay en el Centenario de Montevideo. Tras el buen nivel mostrado en la Copa América y la sorpresiva victoria ante Brasil, la selección peruana enfrenta a los charrúas este viernes 11 de octubre y el 15 del mismo mes en el estadio Nacional.

Luego de tres días de concentración en Ezeiza, Argentina, el equipo comandado por Ricardo Gareca arribó a Montevideo para continuar la concentración y visitar a Uruguay en un partido amistoso FIFA con altas probabilidades de ser la atracción de la noche.

Perú viene de ganar 1-0 a Brasil en su último amistoso internacional. El 11 y 15 de octubre enfrenta a Uruguay en partidos de ida y vuelta. Perú viene de ganar 1-0 a Brasil en su último amistoso internacional. El 11 y 15 de octubre enfrenta a Uruguay en partidos de ida y vuelta. AFP

GUÍA COMPLETA DE PARTIDOS AMISTOSOS FECHA FIFA DE LA SEMANA

Miércoles 09 de octubre

​

13:45 | Alemania vs. Argentina | TyC Sports



Jueves 10 de octubre



7:00 | Brasil vs. Senegal | SporTV

13:45 | Serbia vs. Paraguay | La Tele Paraguay



Viernes 11 de octubre



13:00 | Marruecos vs. Libia | beIN Sports

17:00 | Venezuela vs. Bolivia | TLT Venezuela, Bolivia TV

18:00 | Uruguay vs. Perú | Movistar Deportes



Sábado 12 de octubre

​

11:00 | Colombia vs. Chile | Caracol TV

12:00 | Túnez vs. Camerún | Sin confirmar



Domingo 13 de octubre

​

7:00 | Brasil vs. Nigeria | SporTV, Globo Esporte

8:00 | Sudáfrica vs. Malí | Sin confirmar

8:00 | Kenia vs. Mozambique | Sin confirmar

9:00 | Ecuador vs. Argentina Sub 23 | TyC Sports

12:00 | Costa de Marfil vs. Congo | Sin cofirmar

13:45 | Eslovaquia vs. Paraguay | DAZN, SportKlub