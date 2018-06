El capitán de Serbia, Aleksandar Kolarov , y el centrocampista Nemanja Matic están considerando su futuro en la selección tras la derrota 2-0 ante Brasil que dejó al equipo nacional fuera del Mundial Rusia 2018 .

"Hablaré con la gente de la federación respecto a si me volverán a ver en el equipo", dijo Kolarov , de 32 años, según lo citó el diario Blic. "Si no puedo contribuir con el equipo, no seré egoísta".



Por su parte, Matic dijo que no tomará una decisión de inmediato.



"Primero necesito descansar", sostuvo Matic, quien señaló que había jugado más de 60 partidos esta temporada para el Manchester United y su país. "Estoy agotado, tanto emocional como físicamente. Ya veremos".



"Si siento que no puedo dar mi máximo, me retiraré", agregó Matic, que cumple 30 años en un mes.



La prensa serbia se hizo eco de los elogios del entrenador Mladen Krstajic por el espíritu de lucha de su equipo pese a ser superado por los pentacampeones mundiales. Blic los calificó de "héroes".