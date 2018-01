Negro y Blanco: ¿Se burla Coki de Cristiano Ronaldo? Universitario y su debut en Copa Libertadores

¡Negro y Blanco volvió con todo! En esta nueva temporada de verano Alan Diez y Coki Gonzales prometen el mejor análisis del fútbol nacional e internacional. Ambos lograron solucionar todas sus diferencias para felicidad de sus seguidores.



Hay que recordar que Alan había estado buscando a un nuevo compañero, luego que –según sus fuentes- Coki Gonzales no hubiese renovado contrato. Sin embargo, Coki se puso al día y ‘desenmascaró’ tales versiones en vivo para sorpresa de su viejo amigo.



No te pierdas ningún detalle de tu programa favorito todos los lunes y viernes desde las 11:30 am. por Facebook Live.



REVIVE EL PROGRAMA EN YOUTUBE

