Con un 2-0 en contra para César Vallejo, llegó el entretiempo del duelo ante DIM por Copa Sudamericana. Tras 15 minutos de descanso, salieron los futbolistas al campo para jugar el segundo tiempo y faltaba alguien importante en el cuadro trujillano. Sí, Paolo Guerrero no apareció nuevamente en la cancha y fue modificado por el colombiano Yorleys Mena. El capitán del conjunto ‘poeta’, que fue amonestado en la primera mitad, tampoco se sentó en el banco de los suplentes y se quedó en el vestuario, evidenciando un clara molestia con el rendimiento de su equipo en el Estadio Atanasio Girardot.

César Vallejo armó un plantel competitivo para este 2024. Con el objetivo de pelear la Liga 1 Te Apuesto y tener un buen papel en la Copa Sudamericana, la familia Acuña (los dueños del club) tiró la casa por la ventana para reforzar la plantilla con futbolistas que provenían de los tres grandes del fútbol peruano . Llegaron José Carvallo y Gerson Barreto con pasado reciente en Universitario; Josepmir Ballón, Édgar Benítez y Cristian Benavente, que vistieron la camiseta de Alianza Lima; mientras que Nilson Loyola y Johan Madrid de Sporting Cristal también ficharon por el club. Sin embargo, los ‘poetas’ necesitaban a un delantero de jerarquía y Paolo Guerrero era la cereza en el pastel que querían para completar un equipo que prometía mucho.

Tras idas, vueltas, dimes y diretes, Paolo Guerrero finalmente se sumó a la César Vallejo. El capitán de la selección peruana también tomó la banda en el cuadro ‘poeta’ y en su primer partido, ante Cusco FC en el Estadio Mansiche por el Apertura, anotó su primer tanto. Bastaron solo tres minutos en el campo de juego para que el ‘Depredador’ marque con camiseta trujillana y dio una clara muestra de su jerarquía. Sin embargo, a un mes y medio de su llegada a la UCV, los resultados no se han dado como esperaba y, en siete partidos con el delantero en la cancha, solo han conseguido un triunfo, tres empates y tres derrotas.

¿Paolo Guerrero hizo bien al fichar por César Vallejo?

Es la pregunta que muchos se hicieron cuando firmó contrato con los trujillanos. Paolo Guerrero venía de tener continuidad en LDU de Quito, hacer goles y salir campeón del fútbol ecuatoriano, así como también de la Copa Sudamericana, con el peruano como titular indiscutible y una de las figuras. Sin embargo, el delantero condicionó su salida de Liga de Quito a la continuidad del técnico Luis Zubeldía , pero este último decidió no seguir y no renovó su contrato.

Tras quedar como jugador libre, el objetivo de Paolo Guerrero era conseguir un equipo que confíe en él y le otorgue la continuidad que necesita para sacar su mejor rendimiento. Luego de algunos rumores sobre acercamientos de clubes brasileños y chilenos, el delantero cerró negociaciones con César Vallejo. El cuadro trujillano le ofreció un proyecto serio, el liderazgo del equipo y condiciones económicas difíciles de rechazar.

Aunque su deseo era vestir la camiseta de Alianza Lima y jugar sus últimos años en el equipo de sus amores, quedó descartado del cuadro blanquiazul y tomó rumbo a Trujillo para tener su primera experiencia en el fútbol peruano. Esto le permitía a Paolo Guerrero tener regularidad en un equipo y ser parte de las convocatorias de Jorge Fossati, quien había manifestado anteriormente que lo tomaría en cuenta si lo ve con continuidad.

De cierto modo, lo cumplió. Paolo Guerrero ha disputado siete partidos en un mes y medio con la César Vallejo, anotó dos goles y fue convocado a la selección peruana. El delantero estuvo en los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, marcando un tanto para ampliar su récord goleador en la ‘Bicolor’. A sus 40 años, se encuentra en ritmo de competencia tanto en la liga local como en torneos internacionales, tal y como esperaba .

Fecha Partidos de Paolo Guerrero en 2024 Goles Minutos jugados Torneo 3/3 César Vallejo 2-2 Cusco FC 1 90′ Torneo Apertura - Liga 1 8/3 César Vallejo 2-0 Sport Huancayo - 86′ Copa Sudamericana - Primera Ronda 10/3 Sport Boys 2-0 César Vallejo - 78′ Torneo Apertura - Liga 1 23/3 Perú 2-0 Nicaragua - 66′ Amistoso Internacional 27/3 Perú 4-1 República Dominicana 1 19′ Amistoso Internacional 31/3 César Vallejo 0-0 Universitario - 90′ Torneo Apertura - Liga 1 3/4 César Vallejo 0-1 Defensa y Justicia - 90′ Copa Sudamericana - Fase de grupos 6/4 Unión Comercio 2-2 César Vallejo 1 80′ Torneo Apertura - Liga 1 11/4 DIM 4-2 César Vallejo - 45′ Copa Sudamericana - Fase de grupos

Paolo Guerrero, un futbolista competitivo

Pese a la continuidad, Paolo Guerrero no se siente cómodo en la César Vallejo en lo futbolístico. Roberto Mosquera nunca supo darle la vuelta a la situación y no encontró sacarle rendimiento a sus jugadores. El técnico salió del equipo y fue reemplazado por ‘Chicho’ Salas, quien tampoco ha conseguido una mejora notable en un plantel con muchos futbolistas experimentados. El capitán no tiene la misma velocidad ni movilidad de hace algunos años y, aunque es capaz de sacar petróleo en jugadas inesperadas, necesita más que nunca de sus compañeros.

El último partido ante DIM fue la gota que rebalsó el vaso para Paolo Guerrero. Durante toda su carrera se mostró como un futbolista competitivo, que busca ganar siempre y que lo último que quiere es perder un partido, por lo que la derrota en Colombia evidenció su molestia por cómo se dio el resultado y la falta de capacidad de sus compañeros para levantar cabeza ante el mal momento. Tras el segundo gol, reclamó con efusividad al árbitro por el penal que cobró y fue amonestado. Para la segunda mitad no salió al campo y su equipo terminó cayendo 4-2, complicando su situación en la Copa Sudamericana.





