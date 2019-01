Perú vs. Argentina: la bicolor enfrenta a la albiceleste por el Sudamericano Sub 20 con la necesidad de ganar 

Perú vs. Argentina | EN VIVO | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | VER AQUÍ | GRATIS | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO | chocan en el estadio Fiscal de Talca, a las 3:10pm, en la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 en Chile. La Selección Peruana Sub 20 tiene la obligación de sumar de a tres, después de perder con Ecuador y Paraguay.

La victoria es un deber para Perú ante Argentina si quiere seguir con vida en el Sudamericano Sub 20. La selección dirigida por el argentino Daniel Ahmed apenas ha sumado un triunfo en los tres partidos del certamen, y tendrá un duelo decisivo contra la albiceleste.

Perú llega luego de caer frente a Ecuador por 3-1, en un partido donde la bicolor mostró mayor juego y actitud, pero que no pudo llevarlo al marcador. Los norteños aprovecharon fallas defensivas y se fueron con los tres puntos.

Argentina, en cambio, llega a su cuarto partido de menos a más con respecto a su rendimiento. Con su triunfo ante Uruguay el jueves, el equipo de Fernando Batista sumó cuatro puntos y amenaza con meterse dentro de los seis mejores del Sudamericano.

Daniel Ahmed volvería a confiar en un Perú similar al mostrado en el resto de partidos de este certamen, con solo un cambio en comparación al duelo contra Ecuador. Oslimg Mora, uno de los puntos altos de ese partido, le cedería el puesto a Fernando Pacheco, autor del gol del triunfo en el debut.

Perú vs. Argentina se ha dado 19 veces a lo largo de la historia de los Sudamericanos, siendo el primer partido entre ambos en 1958, con un emocionante empate 5-5 entre ambas selecciones. De los 19 enfrentamientos, trece fueron victorias argentinas, cinco empates y solo un triunfo fue blanquirrojo.

Esta se dio en el Sudamericano Sub 20 1977 de Venezuela, cuando el equipo de Marcos Calderon derrotó a la Argentina de Maradona por 2-1, con los goles de Abel Lobatón (padre) y Carlos Zorrilla. Ahora, Perú buscará repetir aquel histórico triunfo.

Perú vs. Argentina: posibles alineaciones

Perú: Emile Franco; Renato Rojas, Junior Huerto, Brayan Velarde, Dylan Caro; Ángelo Tandazo, Jesús Pretell; Marcos López, Jairo Concha, Fernando Pacheco; Sebastián Gonzales.

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Francisco Ortega; Fausto Vera, Santiago Sosa, Aníbal Moreno, Gonzalo Maroni; Julián Álvarez y Adolfo Gaich.

Perú vs. Argentina: horarios en el mundo

Perú - 3:10 p.m.

Uruguay - 5:10 p.m.

Ecuador - 3:10 p.m.

Colombia - 3:10 p.m.

México - 2:10 p.m.

Chile - 5:10 p.m.

Argentina - 5:10 p.m.

Paraguay - 5:10 p.m.

España - 9:10 p.m