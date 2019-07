¡Aunque no lo creas! Los mejores recuerdos de la Selección Peruana son con árbitros de Chile

No sabemos si la polémica del Perú vs. Brasil nació por ser Roberto Tobar o por su nacionalidad. La Conmebol decidió que el árbitro chileno decida el destino de la Selección Peruana y Brasil en la final de la Copa América , y los reclamos desde el Perú, obvio, no tardaron en llegar. Lo que pocos recuerdan, quizás por el desconocimiento a nuestra propia historia, es que nuestros mejores recuerdos son, justamente, con jueces de ese país.

La Selección Peruana ganó por primera vez en el segundo partido de su historia. Bolivia nos iba derrotando 2-0, pero la bicolor, en esa época con una camiseta parecida al Atlético Madrid, volteó el partido por 3-2 en el Estadio Nacional, por la Copa América de 1927. ¿El árbitro aquel 13 de noviembre? Alberto Parodi de Chile, también primer presidente de Colo Colo.

Doce años después, la bicolor ganó el primer título por Copa América en su historia. Un doblete de 'Campolo' Alcalde hizo posible que el preciado trofeo se quede en casa, el 12 de febrero de 1939. La celebración fue única, tanto que los futbolistas fueron hasta El Callao para saludar al presidente de la Republica. El chileno Alfredo Vargas fue el árbitro de aquel encuentro.

El 10 de marzo de 1959, la Selección Peruana enfrentaba a Brasil, vigente campeón del Mundial, por la Copa América. Didí, Pelé, Mario Zagallo, entre otros, formaban parte del poderoso equipo brasileño. Bajo el arbitraje del chileno Carlos Robles, Juan Seminario anotó un doblete para empatar a dos goles ante sorpresa de todos en el Monumental de River. Los hinchas peruanos celebraron esta igualdad en las calles. Cuatro días después, con el mismo juez, vencimos a Uruguay por 5-3.

El chileno Rafael Hormazábal le anuló un gol al último minuto a Argentina. Así, Perú clasificó al Mundial de 1970. (Foto: GEC / Video: YouTube)

Nuestra bicolor ya tenía dos Eliminatorias jugadas (1958 y 1962) sin celebrar triunfo alguno en cuatro partidos. Pero todo cambió en el camino a Inglaterra 1966. Perú debutó con un criticado triunfo por 1-0 a Venezuela, con gol de 'Pitín' Zegarra de penal. El chileno Adolfo Reginato dirigió en nuestro primer triunfo por clasificatorias.

Pero el mejor recuerdo es gracias Rafael Hormazabal. Perú empataba a dos goles ante Argentina en la mismísima Bombonera y, así, clasificaba al Mundial de 1970, el primero en 40 años. Un triunfo albiceleste, forzaba un triple desempate ante Bolivia. Las tribunas en La Bombonera de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1969, estaban llenas de tensos hinchas locales que alentaban, y forzaban al error, sin parar.

Al último segundo, Miguel Ángel Brindisi mandaba un centro y el balón entraba al arco, era la anotación del milagro local. La alegría de los hinchas en la tribuna se diluyó por la decisión de Rafael Hormazábal. Anuló la acción, al considerar que el atacante Ángel Marcos le hizo una falta al arquero peruano, Luis Rubiños. Con gran valentía, al estar rodeado de 70 mil argentinos, el sureño le dio una gran alegría a la Selección Peruana.

Perú jugó su primera y única final de Copa América en 1975. Tras perder el primer partido en Bogotá, la bicolor estaba obligada de derrotar a Colombia en Lima, el 22 de octubre, para forzar una tercera definición. Ganamos 2-0, con goles de 'Cachito' Ramírez y Juan Carlos Oblitas, bajo la mirada del árbitro Juan Silvagno de Chile.

Julio Bascuñán de Chile dirigió en el importante triunfo ante Uruguay en Lima hace dos años. (Foto: AFP / Video: YouTube)

Muchos hinchas peruanos recuerdan con nostalgia el 23 de agosto de 1981. Perú derrotó de visita 2-1 a Uruguay y dio un paso gigante en su clasificación al Mundial de España 1982. Guillermo La Rosa y Julio César Uribe marcaron bajo la mirada del árbitro chileno Juan Silvagno. Este partido fue bautizado como el 'Centenariazo'.

Cinco años después, el 23 de junio de 1985, Hernán Silva Arce de Chile dirigió en el último triunfo de Perú ante Argentina por Eliminatorias. Un solitario gol de Juan Carlos Oblitas nos daba una gran chance de clasificar directamente a México 1986, arruinada por Ricardo Gareca en Buenos Aires. Cinco años después, Perú le empató sin goles a Brasil de visita, ante sorpresa de todos, con su arbitraje.

El 1 de junio de 2004, una criticada Selección Peruana visitó el Centenario de Montevideo y se llevó un triunfazo por 3-1. El sureño Rubén Selman dirigió en esa fría tarde uruguaya. No demoramos mucho en volver a celebrar con él, pues, el 9 de julio, fue el árbitro del último triunfo de Perú como local en Copa América, ante Venezuela.

El chileno Julio Bascuñán fue 'clave' en el proceso de Ricardo Gareca. Arbitró en su primer triunfo por Eliminatorias, ante Paraguay el 13 de noviembre de 2015, y en el inicio de la remontada por la clasificación a Rusia 2018, contra Uruguay el 28 de marzo de 2017.

Solo por Copa América, fuimos arbitrados por 11 chilenos con un saldo de 10 victorias, tres empates y seis derrotas. Nuestra última derrota dirigiéndonos fue ante México en 1993. Ojalá que la racha se extienda ante Brasil en el Maracaná este domingo.

Nuestro último triunfo con árbitro de Chile por Copa América fue ante Venezuela en 2004. (Foto: GEC / Video: YouTube)

