Perú vs. Brasil: Paolo Guerrero jugará su partido 100 por la Selección Peruana en la final de Copa América

Pasaran los años, vendrá una generación que nunca lo vio jugar y nosotros seremos privilegiados en poder contar que disfrutamos de los goles de Paolo Guerrero en la Selección Peruana. El delantero ya es una leyenda de la selección peruana, y su nombre sonará por siempre.



Los 100 partidos de Guerrero con la Selección. (Depor) Los 100 partidos de Guerrero con la Selección. (Depor)

MIRA AQUÍ LA INFOGRAFÍA

Como toda figura, Paolo Guerrero merece las mejores cifras. No solo es el máximo artillero en la historia de la bicolor, sino también, llegará alos cien partidos en la ‘sele’ nada más y nada menos que en la final de la Copa América en el mítico Maracaná.



El romance entre el ‘9’ y nuestro combinado patrio empezó en octubre de 2004. En la altura de La Paz, un joven Paolo Guerrero no evitó nuestra derrota ante Bolivia. Un mes después se estrenó en Lima, le marcó a Chile y el resto es historia.



Ojo, que un año antes fue convocado en un amistoso ante Honduras, pero el Bayern no le dio permis. Aún así, ojalá que su presencia y goles en el ‘verde’ nunca nos falten

