SIGUE AQUÍ | Perú vs. Brasil desde Los Ángeles en amistoso FIFA | EN VIVO y EN DIRECTO | VÍA LATINA TV

SIGUE AQUÍ LA TRANSMISIÓN | Perú vs. Brasil | HORARIOS | CANALES | APUESTAS | ESTADÍSTICAS |EN VIVO | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | Perú vs. Brasil juegan hoy a las 10 p.m un partido con sabor a revancha. Hay una frase que Ricardo Gareca se empeña en repetir: “No porque no se den los resultados, dejamos de estar en un buen momento”. Es más, asegura que aunque las derrotas duelen, disfruta mucho de este proceso. Los resultados, después de todo, fueron buenos: el regreso a un Mundial y una final de Copa América. Ahora, en la etapa de amistosos, se vuelve a encontrar con una selección que conoce bien. “Será la tercera vez que enfrentamos a Brasil en corto tiempo. Nos conocemos. A una selección como esta, es importante disputarle la posesión. Lo habíamos intentado, sobre todo en la final, y ahora tendremos la posibilidad en este partido”, dijo ayer en conferencia de prensa.

Perú vs. Brasil: sigue la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO del amistoso FIFA desde Los Ángeles

Perú y Brasil | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | juegan hoy en el Memorial Coliseum de Los Ángeles a las 10:00 p.m. (hora peruana). Este encuentro amistoso podrá ser visto GRATIS vía Latina TV, por señal abierta, y por Movistar Deportes, así como por O'Globo y Sport TV en Brasil.



Perú vs. Brasil será un encuentro con sabor a revancha, luego de la final de la Copa América 2019. La Selección Peruana tuvo una buena campaña, tras vencer en cuartos de finales a Uruguay y en semifinales a Chile. Con estas victorias, la 'bicolor' tuvo una nueva oportunidad de confrontar al plantel de Tité, luego de la derrota 5-0. Aunque para esta oportunidad no estará Paolo Guerrero de capitán.

En el marco de la preparación para el duelo ante Brasil 🇧🇷, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 continuó sus entrenamientos al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico en el Banc of California Stadium. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/bNKRaROeS3 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 9, 2019

La Selección Peruana llega a este partido, luego de caer 1-0 ante Ecuador. Aunque no se tuvo el resultado a favor, el 'Tigre' vio a nuevos rostros que podrían arrancar de titulares para este partido, como Gabriel Costa, quien fue convocado por primera vez y que demostró ser digno de estar desde el arranque.

Otro de los rostros que le 'sacó el jugó' al tiempo que tuvo ante el cuador norteño fue Kevin Quevedo, que ingresó en reemplazo de Raúl Ruidíaz en el minuto 76'. Si bien aún no se conoce el esquema de juego que podría colocar Gareca en el campo, la 'Pulga' podría estar nuevamente de '9'.

En tanto, Brasil tiene de vuelta a una de sus máximas figuras, Neymar, quien vuelve listo a demostrar sus mejores jugadas ante la 'bicolor'. Además, Gabriel Jesús podría entrar de titular, así como Dani Alves, quien ya tuvo oportunidad de anotar un gol a Perú en la Copa América. Tité conoce el estilo de juego de Perú, pero sabe que cada encuentro es diferente y que cualquier error le podría costar la victoria.

Yoshimar Yotun se tiene lo necesario para ganar el amistoso de Perú vs. Brasil (Parte II). (Video: José Luis Saldaña)

Perú vs. Brasil: historial de sus últimos enfrentamientos

Este año, Perú y Brasil se han enfrentado en dos ocasiones. Ambos fueron victoria del ‘Scratch’ sobre la ‘bicolor’. El conjunto de Ttite, sin Neymar, se tumbó a la ‘blanquirroja’ en la Copa América. En la primera oportunidad, ganaron 5-0; mientras que en la segunda fue 3-1 en la final del certamen.



El encuentro entre Perú y Brasil se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum, cuya capacidad es de más de 70 mil personas. Sin duda alguna, los hinchas de la Selección Peruana se harán presente en el recinto deportivo para el amistoso FIFA.

Perú vs. Brasil: últimos enfrentamientos

15/6 Venezuela 0-0 Perú

18/6 Bolivia 1-3 Perú

22/6 Perú 0-5 Brasil

29/6 Uruguay 0-0 (4-5) Perú

3/7 Chile 0-3 Perú

7/7 Brasil 3-1 Perú

5/9 Perú 0-1 Ecuador



16/ Brasil 3-0 Bolivia

18/6 Brasil 0-0 Venezuela

22/6 Perú 0-5 Brasil

27/6 Brasil 0-0 (4-3) Paraguay

2/7 Brasil 2-0 Argentina

7/7 Brasil 3-1 Perú

6/9 Brasil 2-2 Colombia

Perú vs. Brasil: horarios en el mundo

Perú: 22:00 horas

España: 05:00 horas del miércoles 11 de septiembre

México: 22:00 horas (en Ciudad de México)

Argentina: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Brasil: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Brasilia)

Colombia: 22:00 horas

Chile: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre (en Santiago)

Ecuador: 22:00 horas (en Quito)

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 00:00 horas del miércoles 11 de septiembre

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Perú vs. Brasil: así pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Brasil Empate Perú Te Apuesto 1.40 4.75 6.25 Bet365 1.36 4.60 8.50 Bwin 1.40 4.25 8.00 Betfair 1.36 4.75 8.00 Betsson 1.39 4.80 7.20 InkaBet 1.36 4.50 8.50 SportingBet 1.40 4.25 8.00 WilliamHill 1.38 4.6 8.5

Perú vs. Brasil: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Gabriel Costa, Christian Cueva, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca.



Brasil: Ederson Moraes, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino.

DT: Tite.

Perú vs. Brasil: ¿Dónde se jugará el amistoso FIFA?

