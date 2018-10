Perú vs. Chile: así le fue a la Selección Peruana jugando en Estados Unidos [GALERÍA]

El ‘Tío Sam’ ya nos conoce. La Selección Peruana hará una nueva minigira en Estados Unidos, en donde ya parecemos locales por la cantidad de afición que tenemos allá. Miami volverá a ser testigo de un partido de la bicolor este viernes y cuatro días después lo haremos por primera vez en Connecticut, del estado de New England.



Bajo el mando Ricardo Gareca, apenas perdimos dos veces en tierras norteamericanas, la última hace tres años. Motivos hay de sobra para ilusionarnos en estos amistosos ante Chile y Estados Unidos. Además, ganamos en cinco oportunidades y no se salvó ni el poderoso Brasil.



Florida se convertirá en el estado con más partidos de la bicolor. Cuando enfrentemos a la 'Roja', llegaremos a los doce encuentros, uno más que en California. Por otro lado, New England se convertirá en el décimo que verá jugar a la Selección Peruana.



¿Lograremos el sueño americano en esta fecha FIFA? El plantel se juega su ‘visa’ a la Copa América de 2019 y dejará todo en la cancha para conseguir un cupo. Que la alegría sea peruana. Y todos queden happy.