Perú vs. Ecuador: resultados, historial, estadísticas, goleadores y más de la Selección Peruana y el 'Tri'

La Selección Peruana y la Selección de Ecuador se han enfrentado en Eliminatorias, Copa América y amistosos. La primera vez que se vieron las caras fue el 11 de agosto de 1938, día en que la bicolor goleó 9-1 por los Juegos Bolivarianos de Bogotá. Este es el mejor resultado en la historia de la bicolor. Luego de la supremacía de Perú en los primeros años del fútbol, el 'Tri' equiparó las cosas en las últimas dos décadas.

En la historia, se han enfrentado 50 veces, 14 por Eliminatorias, 12 en Copa América, 1 en Juegos Bolivarianos y 23 amistosos. La Selección Peruana ha ganado 20 partidos, cinco más que Ecuador. Además, empataron 15 veces. La bicolor celebró 77 goles contra 63 de los norteños. La mayor goleada de Perú es un 9-1, mientras que para los ecuatorianos es por 6-0 en 1975.

La Selección Peruana lleva cuatro partidos seguidos sin perder contra Ecuador, desde la caída por de 2-0 en Quito en 2011. Como local, su última derrota fue en 2009, por 2-1. Ambos partidos fueron por Eliminatorias. Eso sí, solo una vez la bicolor pudo celebrar en Quito, en el inolvidable 2-1 del 5 de setiembre de 2017.

La primera vez que ambas escuadras se enfrentaron, en 1938, hubieron doce peruanos en el campo. ¿Cómo así? Manuel Arenas, capitán del Ecuador, había nacido en el Perú el 10 de abril de 1913. A los tres años, durante la transición de los gobiernos de Óscar Benavides y José Pardo, su familia decidió viajar a Ecuador y residir en Guayaquil. Allí se nacionalizó.

Perú vs. Ecuador – HISTORIAL Perú Ecuador 20 Ganados 15 15 Empates 15 77 Goles 63

El triunfo peruano en Quito del 2017 es el más recordado de los últimos tiempos. (Foto: Daniel Apuy) El triunfo peruano en Quito del 2017 es el más recordado de los últimos tiempos. (Foto: Daniel Apuy)

La Selección Peruana jugó por primera vez en 1927, pero no fue hasta once años después que ganó su primer título. Perú salió campeón de los Juegos Bolivarianos 1938 y Copa América 1939 y 1935. Ecuador, por otro lado, no tiene trofeo alguno en su palmarés. Junto a Venezuela, son las únicas selecciones sudamericanas que aún no celebran con la vuelta olímpica.

Ambas selecciones tuvieron su 'época dorada' que coincidió con tres clasificaciones mundialistas. Perú lo vivió en 1970, 1978 y 1982, sumando sus clasificaciones al Mundial de 1930 y 2018, así como Ecuador lo hizo en 2002, 2006 y 2014, las únicas veces que participó en la Copa del Mundo. Estuvieron lejos de pelear, al menos, por un lugar en el podio.

Roberto Palacios es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la Selección Peruana, con 128 presencias desde 1993 hasta 2012. Iván Hurtado es el que lidera esta lista en Ecuador, con 168 (1992-2014). El goleador histórico de Perú es Paolo Guerrero, con 36 anotaciones, y en el 'Tri' es Agustín Delgado con 31, imbatible aún desde 2006.

Si solo mencionamos a los futbolistas actuales, Jefferson Farfán es quien más partidos (88) y goles (25) suma con la bicolor. La 'Foquita' debutó en verano de 2003 en un tibio amistoso con goleada por 5-1 ante Haití. En Ecuador, Antonio Valencia tiene más presencias (92) y Enner Valencia es el goleador (25).

El 'Bombardero' Claudio Pizarro anotó su último gol por la Selección Peruana en Lima ante Ecuador en 2013. (Foto: USI) El 'Bombardero' Claudio Pizarro anotó su último gol por la Selección Peruana en Lima ante Ecuador en 2013. (Foto: USI)

Los entrenadores, Ricardo Gareca y Hernán Darío Gómez, tienen una historia en paralelo casi similar con sus combinados patrios. Ambos clasificaron a sus dirigidos a un Mundial luego de varios años, en Ecuador era la primera vez, luego de una campaña de bastante angustia. El 'Bolillo', quien lo hizo en 2002, dirige por segunda vez al 'Tri', entretanto, el 'Tigre' amplió su primer periodo al mando de Perú.

Lejos de su habitual altura de Quito, Ecuador ha sabido celebrar y arruinar el optimismo peruano en el llano de Lima. Ganó por primera vez en la 'Ciudad de los Reyes' en un amistoso en 1991, y repitió el plato en 1999, 2001 y 2009. En 1997 y 2005, dos empates a domicilio sepultaron los sueños peruanos de clasificar a un Mundial.

Perú vs. Ecuador – ELIMINATORIAS Perú Ecuador 4 Ganados 6 4 Empates 4 18 Goles 23 Marcador Fecha Ciudad Ecuador 1-1 Perú 20.02.1977 Quito ( ECU ) Perú 4-0 Ecuador 12.03.1977 Lima ( PER ) Ecuador 4-1 Perú 24.04.1996 Guayaquil ( ECU ) Perú 1-1 Ecuador 02.04.1997 Lima ( PER ) Ecuador 2-1 Perú 29.06.2000 Quito ( ECU ) Perú 1-2 Ecuador 02.06.2001 Lima ( PER ) Ecuador 0-0 Perú 19.11.2003 Quito ( ECU ) Perú 2-2 Ecuador 30.03.2005 Lima ( PER ) Ecuador 5-1 Perú 21.11.2007 Quito ( ECU ) Perú 1-2 Ecuador 07.06.2009 Lima ( PER ) Ecuador 2-0 Perú 15.11.2011 Quito ( ECU ) Perú 1-0 Ecuador 07.06.2013 Lima ( PER ) Perú 2-1 Ecuador 06.09.2016 Lima ( PER ) Ecuador 1-2 Perú 05.09.2017 Quito ( ECU )

Ecuador estropeó el primer partido de Perú en el Estadio Monumental al ganar por 2-1 en 2001. (Foto: AFP) Ecuador estropeó el primer partido de Perú en el Estadio Monumental al ganar por 2-1 en 2001. (Foto: AFP)

Perú vs. Ecuador – COPA AMÉRICA Perú Ecuador 8 Ganados 1 3 Empates 3 28 Goles 12 Marcador Fecha Ciudad Perú 5-2 Ecuador 15.01.1939 Lima ( PER ) Ecuador 0-4 Perú 23.02.1941 Santiago ( CHI ) Ecuador 1-2 Perú 28.01.1942 Montevideo ( URU ) Ecuador 0-0 Perú 20.12.1947 Guayaquil ( ECU ) Ecuador 0-4 Perú 20.04.1949 Rio de Janeiro ( BRA ) Perú 1-0 Ecuador 28.02.1953 Lima ( PER ) Ecuador 2-4 Perú 13.03.1955 Santiago ( CHI ) Perú 2-1 Ecuador 10.03.1957 Lima ( PER ) Ecuador 1-2 Perú 17.03.1963 La Paz ( BOL ) Ecuador 1-1 Perú 04.07.1987 Buenos Aires ( ARG ) Ecuador 2-1 Perú 13.07.1995 Rivera ( ECU ) Ecuador 2-2 Perú 08.06.2016 Arizona ( USA )

La Selección Peruana apenas perdió una vez ante Ecuador por Copa América. (Foto: AP) La Selección Peruana apenas perdió una vez ante Ecuador por Copa América. (Foto: AP)

Perú vs. Ecuador – JUEGOS BOLIVARIANOS Perú Ecuador 1 Ganados 0 0 Empates 0 9 Goles 1 Marcador Fecha Ciudad Ecuador 1-9 Perú 11.08.1938 Bogotá ( COL ) Perú vs. Ecuador – AMISTOSOS Perú Ecuador 7 Ganados 8 8 Empates 8 22 Goles 27 Marcador Fecha Ciudad Ecuador 6-0 Perú 22.06.1975 Quito ( ECU ) Ecuador 0-1 Perú 25.06.1975 Guayaquil ( ECU ) Perú 2-0 Ecuador 01.07.1975 Lima ( PER ) Perú 2-1 Ecuador 11.07.1979 Lima ( PER ) Ecuador 2-1 Perú 08.08.1979 Quito ( ECU ) Perú 1-0 Ecuador 21.03.1985 Lima ( PER ) Ecuador 1-2 Perú 20.06.1989 Puerto España ( TRI ) Perú 0-1 Ecuador 06.06.1991 Lima ( PER ) Ecuador 2-2 Perú 25.06.1991 Guayaquil ( ECU ) Perú 1-1 Ecuador 24.11.1992 Lima ( PER ) Ecuador 0-1 Perú 30.05.1993 Quito ( ECU ) Perú 2-0 Ecuador 17.08.1994 Lima ( PER ) Ecuador 0-0 Perú 21.09.1994 Machala ( ECU ) Perú 1-2 Ecuador 10.02.1999 Lima ( PER ) Ecuador 1-2 Perú 17.02.1999 Guayaquil ( ECU ) Ecuador 2-2 Perú 11.06.2003 Nueva Jersey ( USA ) Ecuador 1-1 Perú 06.09.2006 Nueva Jersey ( USA ) Ecuador 1-2 Perú 03.06.2007 Madrid ( ESP ) Ecuador 2-0 Perú 06.06.2007 Barcelona ( ESP ) Ecuador 0-0 Perú 29.03.2011 Den Haag ( NED )