Perú vs. Ecuador EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 17

La Selección Peruana se mantuvo invicta en el torneo hasta el partido pasado ante Paraguay, donde cayó 0-2. Carlos Silvestri tiene mucha fe en sus dirigidos y sabe que darán lo mejor de ellos para quedarse con los tres puntos de la fecha, para mantenerse en camino al Mundial Sub 17 de Brasil.

Perú vs. Ecuador se enfrentarán nuevamente, esta vez en el hexagonal final, este jueves 11 de abril a las 9:10 p.m. La Sub 17 anhela con la clasificación al Mundial de la categoría, tal y como ocurrió 12 años atrás con el plantel de los ‘Jotitas’, por lo que están obligados a ganarle al cuadro ecuatoriano y así sumar 4 puntos.

En el duelo de Perú vs. Ecuador, los dirigidos por Carlos Silvestri solo han sumado un punto en la fase final del torneo, luego de un empate sin goles ante Argentina y dos derrotas, la primera ante Chile 2-3 y ante Paraguay 0-2.

Perú cayó 0-2 ante Paraguay, por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. (Foto: Selección Peruana)

La Selección Peruana arrancó el torneo con dos empates sin goles, lo que mantuvo su clasificación a la siguiente ronda en suspenso, tras sumar dos puntos. No obstante, ante Bolivia y ante Ecuador, el ánimo del equipo se fue a las nubes, pues clasificaron a la ronda final invictos.

El hexagonal final comenzó también con un empate ante Argentina, que llegó de clasificar raspando ante Brasil, tras vencerlo 3-0. Durante ese partido se evidenció algunos detalles que Perú trató de mejorar en los siguientes partidos, pero en la definición siempre hubo falencias.

Si bien ante Ecuador se tuvo una victoria holgada, para este duelo no vale confiarse. El cuadronorteño se ubica último en la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17, pero posee una plantilla de jóvenes promesas dignas de temer. Johan Mina es su máximo goleador, así como del torneo, con 4 anotaciones.

Ecuador estuvo cerca de pasar al hexagonal final como líder del Grupo A, pero en el último duelo ante Perú se quedó con 7 puntos, mientras que el plantel de Carlos Silvestri sumó las 3 unidades que le dieron el pase la última ronda.

Perú vs. Ecuador: horarios del mundo

Perú 9:10 p.m.

Ecuador 9:10 p.m.

Colombia 9:10 p.m.

Bolivia 10:10 p.m.

Paraguay 10:10 p.m.

Venezuela 10:10 p.m.

Argentina 11:10 p.m.

Chile 11:10 p.m.

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Carlos Montoya, Mathías Llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Nicolás Figueroa, Yuriel Celi, Didier La Torre y Joao Grimaldo.

DT: Carlos Silvestri.

Ecuador: Joan López, Jordan Morán, Piero Hincapié, Roberto Cabezas, Néicer Acosta, Johan Mina, Adrián Mejía, Erick Pluas, Patrickson Delgado, Pedro Vite y Hanssel Delgado

DT: Javier Rodríguez.



